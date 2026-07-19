Poikkeuslupia kyyhkyille ja merihanhille voidaan myöntää vahinkoa tuottavien yksilöiden kohdalla jo ennen metsästysajan alkuaMyös varsinaisille riistalinnuille, kuten merihanhelle ja sepelkyyhkylle, on tarvittaessa mahdollista hakea poikkeuslupia.TilaajalleLue artikkelin tiivistelmä
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.Artikkelin aiheet
- Poikkeuslupia voidaan myöntää merihanhille ja sepelkyyhkyille viljelys- ja kalatalousvahinkojen ehkäisyyn ennen metsästyskautta.
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