UPM nimitti uuden vaneriyhtiön johtoryhmän ja asetti sille tavoitteet – katso nimet UPM:n mukaan vaneriliiketoiminnan eriyttäminen selkeyttää konsernin rakennetta ja antaa uudelle yhtiölle paremmat mahdollisuudet hakea kasvua omana pörssiyhtiönään.

Jaa Kuuntele

UPM erottaa vaneritehtaansa omaksi pörssiyhtiökseen. Kuva on UPM:n Pelloksen kuusivaneritehtaalta. Kuva: Markku Vuorikari

Metsä | Metsäteollisuus Tilda Karhumaa

Finanssivalvonta on hyväksynyt WISA Group Oyj:n jakautumis- ja listalleottoesitteen, ja nimennyt yhtiölle johtoryhmän. WISA Group oyj eriytetään UPM:n alta omaksi vaneriliiketoiminnan pörssiyhtiöksi.

WISA Groupin osakkeet on tarkoitus hakea Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

UPM:n hallitus on nimittänyt WISA Groupin toimitusjohtajaksi nykyisen UPM Plywoodin johtajan Tuija Suur-Hamarin.

Yhtiön uuden johtoryhmän jäsenet jatkavat nykyisissä tehtävissään UPM:ssä jakautumisen täytäntöönpanoon saakka. Jakautumisen arvioidaan toteutuvan 31. lokakuuta 2026.

Jakautumisen jälkeen WISA Groupista tulee yksi Euroopan johtavista vanerintuottajista. Yhtiöllä on seitsemän tuotantoyksikköä Suomessa ja Virossa, ja sen tuotteita käytetään muun muassa rakentamisessa, ajoneuvojen lattioissa sekä LNG-laivanrakennuksessa.

UPM:n hallitus on asettanut WISA Groupille tavoitteeksi yli 550 miljoonan euron liikevaihdon ja 13 prosentin vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin vuoteen 2030 mennessä.

Viime vuonna UPM Plywoodin liikevaihto oli 409 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 55 miljoonaa euroa. WISAn suunniteltuna osingonjakopolitiikkana on jakaa noin 50 prosenttia tilikauden voitosta osinkona.

UPM:n mukaan vaneriliiketoiminnan eriyttäminen selkeyttää konsernin rakennetta ja antaa uudelle yhtiölle paremmat mahdollisuudet hakea kasvua omana pörssiyhtiönään.