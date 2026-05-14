Jos mielit syksyn jahteihin uuden aseen kanssa, aselupaa kannattaa hakea vielä ennen kesähelteitä Poliisi kannustaa hakemaan aselupia ennen kesää, näin lupa ehtii perille ennen syksyn metsästyskautta.

Jaa Kuuntele

Uusia aselupia haettiin viime vuonna noin 4 000 kappaletta. Kuva: Paula Tavasti

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Ampuma-aseluvan voi nykyisin laittaa helposti vireille poliisin sähköisen asioinnin kautta. Sähköisen palvelun kautta asiointi on nopeaa.

Poliisihallituksesta muistutetaan, että luvan myöntämisen perusteet ja siihen tarvittavat liitteet eivät ole muuttuneet sähköisen asioinnin myötä. Vaaditut asiakirjat tulee olla hakemuksen mukana sähköisesti.

Sähköinen asiointi vaatii hakijalta huolellisuutta.

”Sähköinen hakemus tulee täyttää huolellisesti ja tallettaa mukaan kaikki tarvittavat liitteet, kuten esimerkiksi kuva metsästyskortista ja maksetusta riistanhoitomaksusta. Silloin poliisilaitoksen on mahdollista tehdä aselupapäätös ilman lisätietopyynnön aiheuttamaa viivettä”, muistuttaa ylitarkastaja Tarja Ranta Poliisihallituksesta.

Poliisi kertoo tiedotteessa, että kaksi vuotta käytössä ollut sähköinen asiointi aselupahakemuksissa on otettu hyvin vastaan. Hakemuksia on jätetty vilkkaasti sähköisen palvelun kautta.

Poliisi kuitenkin nimeää asioinnissa yhden ongelman: Hakemuksissa on edelleen runsaasti puutteita. Jos hakemus tehdään huolimattomasti, lisätietojen pyytäminen hidastaa käsittelyprosessia.

Vuonna 2025 aselupahakemusten lukumäärä jatkoi laskuaan. Uusia aselupia haettiin viime vuonna noin 4 000 kappaletta. Vähennystä oli 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.