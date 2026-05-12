KSML: Nuotiopaikkoja korvataan sähkögrilleillä ‒ ”Puiden kuljettaminen taukopaikoille lisää retkeilyn hiilijalanjälkeä merkittävästi” Uudenmaan virkistysalueyhdistys on kertonut aikovansa korvata nuotiopaikat suosituilla taukopaikoilla sähkögrilleillä.

Kuiva kevät ja kesä lisäävät retkitulesta leviävän maastopalon riskiä. Maastopalovaroitukset tuleekin tarkistaa ennen nuotion sytyttelyä. Kuva: Timo Heikkala

Henna Lääveri



Esimerkiksi Keski-Suomessa vastaavia suunnitelmia ei toistaiseksi kuitenkaan vielä ole. Asiasta kertoo Keskisuomalainen.

Metsähallituksen alkuvuodesta julkaisema Ilmastoviisaan taukopaikan käsikirja kokoaa yhteen periaatteet taukopaikkojen suunnittelusta, rakentamisesta, huoltamisesta sekä käytöstä ilmastoviisaalla tavalla.

Jutun mukaan käsikirjan tekemiseen osallistuneen suunnittelutoimiston arkkitehti Tuulikki Tanska pitää sähkögrillejä hyvänä asiana.

”Siinä poistetaan polttopuun tarve. Puiden kuljettaminen taukopaikoille lisää retkeilyn hiilijalanjälkeä merkittävästi”, Muuan Oy:n arkkitehti toteaa.

Tanska on muun muassa ollut mukana suunnittelemassa perinteistä nuotiopiiriä kahvittelupistettä. Nuotion sijaan piirin keskellä on kivitaso, joka on suunniteltu retkikeittimelle käytettäväksi.

Ennen käsikirjan tekoa retkeilijöille teetetty kysely paljasti, ettei tuleton taukopaikka olekaan valtaosalle kynnyskysymys.

”Meille tuli sellainen käsitys, että tulenteko saattaa olla erityisen tärkeää sellaisille ihmisille, jotka retkeilevät harvemmin”, Tanska kertoo jutussa.

Kuiva kevät ja kesä lisäävät myös retkitulesta leviävän maastopalon riskiä. Metsähallituksen palveluomistaja Hanna Ylitalo toteaa KSML:n jutussa, ettei päiväretkikohteissa välttämättä enää tarvita tulentekomahdollisuutta.

Jyväskylän Latu ry:n retkiohjaajat pitivät jutussa kuitenkin epätodennäköisenä, että sähkögrillit olisivat korvaamassa nuotioita ainakaan Keski-Suomen taukopaikoilla.

Uudenmaan sähkögrillien olisi tarkoitus toimia aurinkovoimalla. Ne kuitenkin liitetään myös sähköverkkoon.

Jyväskylän ladun retkiohjaajan Heikki Viljasen mukaan sähkögrilleihin kohdistuu myös ilkivallan uhka.

”Jos siellä sitten olisi sähkögrilli tai aurinkopaneelit, niin pahoin pelkään, että ne rikottaisiin”, hän toteaa jutussa.

