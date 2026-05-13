Koskisen antoi tulosvaroituksen ‒ myynti kasvanut, mutta kannattavuus heikentynytKoskisen julkisti etukäteen tiedot ensimmäisen neljänneksen liikevaihdosta ja oikaistusta käyttökatteesta.
Koskisen Oyj laskee arviotaan tämän vuoden käyttökatemarginaalista ja odottaa sen jäävän viime vuotta heikommaksi, yhtiö kertoo tiedotteessaan.
Ennakkotietona Koskisen kertoo, että käyttökatemarginaali on tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 6,3 prosenttia, kun vastaavana aikana viime vuonna se oli 10,9 prosenttia.
Oikaistu käyttökate on myös laskenut viime vuoden ensimmäisen neljänneksen 9,5 miljoonasta eurosta 6,6 miljoonaan.
Vaikka kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut ovat heikentyneet, yrityksen myynti on vetänyt viime vuotta paremmin. 2026 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto on 105 miljoonaa, kun viime vuonna se oli vastaavasti 86,3 miljoonaa.
Liikevaihto on siis kasvanut 21,7 prosenttia.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat