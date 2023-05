Akkuketjusahastakin löytyy väkevää vääntöä – Makitan uutuudessa alennusvaihde lisää akunkestoa

Makita- ja Dolmar-polttomoottorisahojen valmistus on loppunut, ja Makita on panostaa entistä enemmän akkuketjusahoihin. Makitan DUC357-akkuketjusahassa akunkestoa on lisätty käyttämällä alennusvaihdetta.