Seppo Toikkasella on takana yli 40-vuotinen ura kansainvälisen metsäurakoinnin parissa – Maaseudun Tulevaisuuden ilmoitus antoi kipinän lähteä Eurooppaan Vesantolainen Seppo Toikkanen on tehnyt elämäntyönsä metsäkoneiden parissa kansainvälisessä ympäristössä. 73-vuotiaan metsäkoneurakoitsijan vuosikymmenten mittaiseen uraan on mahtunut niin ylä- kuin alamäkiäkin

Jaa artikkeli

Tuttava houkutteli Seppo Toikkasen lähtemään metsätöihin traktorilla Kuva: Arto Turpeinen

MT Metsä | Metsäkoneet 10:00 Arto Turpeinen

Seppo Toikkasen työura alkoi aikoinaan vuoluraudalla ropsia kuoriessa. Tuttava houkutteli kuitenkin miehen lähtemään metsätöihin traktorilla, mistä alkoi Toikkasen pitkä koneellisen metsätyön ura.

”Ei se mitään Ameriikan hommaa ollut, mutta kai siitä jotain jäi, kun on tullut harrastettua tänne asti. Näinä vuosina on aina tullut uusia koneita ja työmenetelmiä, jotka ovat pitäneet mielenkiintoa yllä. Prosessoinnin ja harvestereiden tulo oli suuri muutos. Silloinkaan ei osattu edes kuvitella, mitä ala nykyään on.”

Vuonna 1979 Toikkanen teki aikakauteen nähden ennakkoluulottoman päätöksen, ja lähti omilla metsäkoneilla hakkuutyömaille Saksaan töihin.

”Se oli huonoa aikaa ja koneille piti löytää töitä. Homma lähti alkuun Maaseudun Tulevaisuuden ilmoituksesta, jossa saksalainen yritys etsi työmailleen hakkuuporukoita. Siihen aikaan se oli takapakkia verrattuna Suomen metsätöihin, sillä työmenetelmät olivat hyvin erilaisia. Kaksimetrisiä kuitupuita siellä tehtiin.”

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Toikkanen aloitti urakoinnin Saksassa vuonna 1980. Kielimuurista huolimatta metsätyömaalla ammattilaiset löysivät yhteiset toimintatavat ja työt tulivat tehtyä. Kyseisen urakan jälkeen töiden perässä Toikkanen onkin kiertänyt ympäri Eurooppaa Latviasta Ranskaan. Matkaan on mahtunut monenlaisia kiperiä tilanteita, joista yhtä esimerkkinä on se, kun Venäjällä ollessa lavetista varastettiin renkaat. Oma lukunsa ovat myrskytuhojen korjuut, joita on tehty useissa eri maissa.

Työmenetelmät vaihtelevat maittain, mutta Toikkanen nostaa esille Saksan kirjanpainajatuhot. Joiltakin alueilta kaikki kuusikot ovat kuolleet ja tuhot etenevät yhä. Nykyisellä tahdilla koko maan kuusikot tulevat kuolemaan. Paikalliset kertovat ainoan torjuntakeinon olevan kuuden viikon sateet, jotka voisivat ötökät tappaa.

Seppo Toikkasen elämässä on myös ollut vaikeita aikoja.

Lue Koneviestin nettisivuilta, mitä tragedioita pitkän uran varjopuolina on ollut!

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat artikkelit:

Mika Väkeväinen on kulkenut perinteisen polun metsäkoneyrittämiseen – metsäalan negatiivinen julkisuuskuva harmittaa

Englannista kotoisin oleva Ian Knibbs päätyi Suomeen metsuriksi – mies arvostaa työtä ulkoilmassa

Tenho Koponen siirtyi maansiirtoyrittäjästä energiapuukourien valmistajaksi – ”Yhteisöllisyys on tärkeää myös liiketoiminnassa”