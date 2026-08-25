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MTK: Valkoposkihanhien suojametsästys on iso haaste ja vaatii tiivistä yhteistyötä metsästäjien ja viljelijöiden välillä
Asiantuntijat painottivat suojametsästyksen toteuttamisessa suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä.
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Metsä
|
Erä
25.8.2026
17:17
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
valkoposkihanhi
suojametsästys
metsästys
viljelijä
hanhituho
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