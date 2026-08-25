UPM ja Sappin suunnittelema paperiyhteisyritys on törmäämässä EU:n kilpailuviranomaisten huoliin.

Bloomberg: UPM:n ja Sappin yhteisyritys saamassa varoituksen kilpailuviranomaiselta

UPM:n ja Sappin graafisten papereiden yhdistymisestä muodostuisi arvoltaan 1,4 miljardin euron jättiyritys.

UPM:n ja Sappin graafisten papereiden yhdistymisestä muodostuisi arvoltaan 1,4 miljardin euron jättiyritys. Kuva: Jarno Mela, Sappi, koonnut: Aatu Jaakkola

UPM:n ja Sappin suunnittelema graafisten papereiden yhteisyritys on saamassa varoituksen Euroopan unionin kilpailuviranomaisilta, kertoo yhdysvaltalainen talousmedia Bloomberg.

Bloombergin lähteiden mukaan viranomaiset valmistelevat virallista varoitusta (väitetiedoksianto), ja se voidaan antaa yhtiöille jo ensi viikolla. Päätös on kuitenkin luonnosvaiheessa ja sen aikataulu voi vielä vaihtua.

Kilpailuviranomainen epäilee, että yhteisyritys voisi heikentää kilpailua alalla. Euroopan Komissio kieltäytyi kommentoimasta asiaa Bloombergille. UPM ja Sappi eivät myöskään kommentoineet asiaa lehdelle.

Viranomaisen lopullinen päätös yhteisyrityksestä on määrä tehdä marraskuun 11. päivä.

Asiasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Kauppalehti.

Bloomberg: UPM, Sappi’s $1.7 Billion Graphic Paper JV Set For EU Warning