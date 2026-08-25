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Suomen taloutta näyttävät kasvattavan nyt laajasti sekä yksityinen kulutus, investoinnit että vienti.
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Uutiset
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Talous
25.8.2026
14:13
Eija Mansikkamäki
Artikkelin aiheet
talouskasvu
talousennuste
yksityinen kulutus
investointi
vienti
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