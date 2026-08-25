Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas pysähtyyTehtaan tuotannon pysäytys tapahtuu osastoittain perjantaiaamusta alkaen.
Vuosihuoltoseisokki pysäyttää Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan elo-syyskuun vaihteessa. Tehtaan tuotannon pysäytys tapahtuu osastoittain perjantaiaamusta 28.8.2026 alkaen.
Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessaan.
Tehtaan oman henkilökunnan lisäksi seisokissa työskentelee noin 2 000 yhteistyökumppaneiden työntekijää.
Vuosihuoltoseisokki on tehtaanjohtaja Janne Rantasen mukaan tärkeä osa tehtaan vuosittaista kunnossapitoa ja turvallisen toiminnan varmistamista.
”Seisokin aikana tehtaan alueella työskentelee suuri määrä omaa henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita. Yhteinen tavoitteemme on varmistaa, että kaikki työt voidaan toteuttaa turvallisesti, laadukkaasti ja suunnitellussa aikataulussa”, Rantanen kertoo tiedotteessa.
Tehdasta aletaan ajaa yhtiön mukaan vaiheittain uudelleen käyntiin syyskuussa viikon 37 alkupuolella.
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