Lukijalta: Pienipäästöisin kerrostalo rakennetaan vähähiilisestä betonistaBetonirakentamisessa on suurempi päästövähennyspotentiaali kuin puurakentamisessa, kirjoittaa Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila.
Rakentamisen asiantuntijat korostivat puurakentamisen potentiaalia ilmastopäästöjen vähentämisessä MT:n jutussa 30.3.
Puurakentamisella oli tosiaan vielä takavuosina päästövähennyspotentiaalia betonirakentamiseen nähden, mutta tilanne on sittemmin muuttunut. Nykyään on tarjolla hyvin vähäpäästöisiä betonituotteita, ja nykypäivän pienipäästöisin kerrostalo rakennetaankin vähähiilisestä betonista.
Jutussa on referoitu Metsäbiotalouden tiedepaneelin esittämiä tuoreita lukuja eri toimien päästövähennyspotentiaalista. Niiden mukaan ”puurakentamisen lisääminen erittäin runsaasti” mahdollistaisi 140 000 tonnin päästövähennyksen vuodessa.
Tiedepaneelin lukuihin ei ymmärrettävistä syistä sisälly betonirakentamiseen liittyvää päästövähennyspotentiaalia, mutta lienee kuitenkin huomionarvoista, että jo pienimmän mahdollisen betonirakentamisen päästövähennysportaan, GWP.85-laatuisen betonin käyttöönotto kaikessa betonirakentamisessa johtaisi päästöjen vähenemiseen puolitoistakertaisella määrällä eli noin 200 000 tonnilla.
Tätä toimenpidettä voi pitää päästövähennysten todellisena ”matalalla roikkuvana hedelmänä”, sekä teknisesti että taloudellisesti.
Jussi Mattila
toimitusjohtaja
Betoniteollisuus ry
