Talousasiantuntija: Metsämaan arvo ylittää paikoin jo pellon arvonMetsämaan hinnan nousu perustuu Jarmo Keskisen mukaan terveellä tavalla metsätalouden tuottoon, toisin kuin keinotekoinen kupla Etelä- ja Länsi-Suomen peltomaan hinnassa.
Metsämaan arvo ylittää jo paikoin pellon arvon, kirjoittaa talousasiantuntija Jarmo Keskinen Maatilan rahat -blogissaan.
Esimerkiksi Keski-Suomessa viime vuonna peltomaan keskihinta oli 5 000 euroa hehtaarilta ja metsämaan hinta 5 351 euroa hehtaarilta.
Pellon keskimääräinen hinta vapaaehtoisissa vieraiden välisissä lisämaakaupoissa oli vuonna 2012 samat 8 500 euroa hehtaarilta kuin nyt. Metsämaan keskimääräinen hinta taas on noussut noin 2 700 eurosta 4 500 euroon hehtaarilta.
”Kymmenen vuotta sitten pellon arvo oli siten yli 3-kertainen metsään verrattuna. Viime vuonna sama suhdeluku oli enää alle 2-kertainen”, Keskinen laskee.
Uudellamaalla pellon arvo on enää 1,3-kertainen metsämaahan verrattuna. Tasaisella vauhdilla metsämaan arvo ylittää Uudellamaalla peltomaan arvon kuuden vuoden kuluttua.
Metsän arvon jatkuvaa nousua voi Keskisen blogikirjoituksen mukaan perustella usealla eri syyllä.
Metsän antama noin 3–4 prosentin tuotto sijoitetulle pääomalle on epävakaina aikoina hyvä vakaa tuotto. Metsävähennys antaa suuren verohyödyn.
Lisäksi metsämaan hinnan nousu perustuu Keskisen mukaan terveellä tavalla metsätalouden tuottoon, toisin kuin keinotekoinen kupla Etelä- ja Länsi-Suomen peltomaan hinnassa.
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
