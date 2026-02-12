Siirry pääsisältöön
Betoni jyrää yhä kerrostaloissa – päästörajojen kiristäminen edistäisi puurakentamista ja ilmastotavoitteita
Valtaosa kerrostalojen rungoista rakennetaan Suomessa betonista, jolloin menetetään mahdollisuus varastoida hiiltä maksimaalisesti rakennuksiin.
Tilaajalle
Metsä
|
Rakentaminen
12.2.2026
12:43
Katja Lamminen
Artikkelin aiheet
puurakentaminen
betoni
ilmastotavoitteet
rakentamisen päästöt
rakennusmateriaalit
