Pohjoismaiden suurin karistamo sai uuden, kahden miljoonan euron hallin Saarijärvellä sijaitseva karistamo pystyy käsittelemään vuodessa jopa miljoona litraa käpyjä.

Arkistokuvaa Saarijärven karistamosta vuodelta 2016. Kuva: Petteri Kivimäki

Anni-Sofia Hoppi

Keski-Suomessa Saarijärvellä sijaitsevaan karistamoon on tehty kahden miljoonan euron investointi, kertoo Metsähallitus.

Pohjoismaiden suurimman karistamon koneet ovat saaneet syksyn aikana ympärilleen uuden hallin. Investoinnin uskotaan palvelevan yhtä kauan kuin vanhat hallit eli seuraavat 50 vuotta.

”Uusi halli parantaa energiatehokkuuttamme, joka on yksi Metsähallituksen ilmasto-ohjelman tavoitteista”, Siemen Forelian va toimitusjohtaja Marko Tynkkynen kertoo tiedotteessa.

Karistamo pystyy käsittelemään vuodessa jopa miljoona litraa käpyjä. Ne kerätään eri puolilla Suomea sijaitsevilta Siemen Forelian siemenviljelyksiltä.

Karistamolla kävyt kuivataan ja niistä karistetaan eli irrotetaan siemenet. Puhdistuksen jälkeen osa siemenistä koeidätetään ja siemenet toimitetaan asiakkaille.

Tynkkysen mukaan jalostetusta siemenestä kasvava puu kasvaa nopeammin ja käyttää resursseja paremmin hyödykseen.

”Kasvaneissa puissa on myös enemmän arvokasta tukkiosuutta, sillä puut kasvavat pidemmiksi ja paksummiksi, ja puiden oksat ovat ohuempia ja oksakulmat parempia. Vaikutus vuosiluston paksuuteen on myös vähäinen, joten puuaineksen kestävyys ei muutu merkittävästi.”

Jalostuksella voidaan hänen mukaansa parantaa myös esimerkiksi puuston terveyttä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen.

”Hyvin kasvavat puut lisäävät niin metsien hiilinieluja, metsistä saatavia tuloja kuin tuottavat uusiutuvaa puuraaka-ainetta korvaamaan fossiilisia raaka-aineita.”

Siemen Forelia on Metsähallituksen kokonaan omistama tytäryhtiö. Katso Metsähallituksen Instagram-tilillään julkaisemalta videolta, miten käpyjen karistaminen käytännössä toimii.