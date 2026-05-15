Koskisen teki uuden myyntiennätyksen ‒ tulos romahtiEnnätysliikevaihto ei pelastanut Koskisen Oyj:n alkuvuotta, sillä kannattavuus heikkeni rajusti. Liikevoitto putosi lähes 60 prosenttia sahojen ongelmien ja korkean puuraaka-aineen hinnan painamana.
Koskisen Oyj:n kannattavuus heikkeni vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä jyrkästi vuoden takaiseen verrattuna. Liikevoitto putosi lähes 60 prosenttia 6,2 miljoonasta eurosta 2,5 miljoonaan euroon.
Liikevoittoprosentti pieneni 7,2 prosentista 2,4 prosenttiin. Kannattavuuden rajusta heikentymisestä kertoo myös oikaistun käyttökatteen alentuminen 9,5 miljoonasta 6,6 miljoonaan.
Koskisen-konsernin toimitusjohtaja Jukka Pahdan mukaan yhtiön sahojen heikentyneen tuloksen taustalla olivat tuotanto-ongelmat, puun korkea hinta ja haastava markkinatilanne.
”Järvelän sahalla jäätiin merkittävästi suunnitelluista tuotantomääristä, johtuen haasteista huoltoseisakin jälkeisessä tuotannon ylösajossa sekä alkuvuoden kylmästä säästä. Kauden edetessä tuotantotaso saatiin kuitenkin nostettua tavoitellulle kuukausitasolle”, Pahta kertoo yhtiön tiedotteessa.
”Puuraaka-aineen hintataso säilyi markkinaolosuhteisiin nähden korkeana, erityisesti tilanteessa, jossa tuotannon sivutuotteina syntyvän hakkeen sekä puunhankinnan yhteydessä saatavan kuitupuun hinnat laskivat selvästi”, hän jatkaa.
Levyteollisuudessa yhtiön kannattavuus ei heikentynyt yhtä voimakkaasti kuin sahateollisuudessa. Käyttökate laski 12,4 prosenttia, kun sahojen osalta lasku oli 47,2 prosenttia.
Levyteollisuudessa koivuvanerin kysyntä ja hinnat pysyivät kauden aikana vakaina, mutta lastulevyn kysyntä jatkui vaisuna kotimaan rakentamis- ja kalustemarkkinoiden heikon suhdanteen vuoksi.
Ongelmia oli myös tuotannossa.
”Vanerituotannossa jatkettiin automatisoidun kittauslinjan ylösajoa. Haasteita aiheutti erityisesti kitin käyttäytyminen kylmissä olosuhteissa. Kittausta jouduttiinkin tekemään myös ylitöinä rinnakkaisella vanhalla linjalla, mikä vaikutti negatiivisesti sekä tuotannon läpimenoon että kustannustasoon”, Pahta kirjoittaa.
Kannattavuuden heikentymisestä huolimatta yhtiö onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan uuteen ennätykseen ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi yli 20 prosenttia ja nousi 86,6 miljoonasta 105 miljoonaan.
Koskisen kertoo samaa tarinaa markkinoiden kehittymisestä kuin muutkin metsäteollisuuden yritykset: vuosi alkoi lupaavasti, mutta Iranin sodan puhkeaminen käänsi kurssin heikommaksi.
Yhtiö mainitsee tulevaisuuden riskiksi myös mahdollisesti tänä keväänä voimaan tulevat lintujen pesimäaikaiset puunkorjuurajoitteet.

