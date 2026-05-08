Imatran jättisahahanke nytkähti askeleen eteenpäin – Stora Ensolle ympäristölupaYmpäristölupa koskee sahaustoimintaa, jonka tuotantokapasiteetti on tiedotteen mukaan enintään 800 000 kuutiometriä valmista sahatavaraa vuodessa.
Stora Enso Oyj:n Imatran sahan toiminnalle on myönnetty ympäristölupa, kertoo lupa- ja valvontavirasto tiedotteessaan.
Lupa myönnettiin Tainionkosken tehdasalueelle sijoittuvalle uudelle sahalaitokselle, jonka rakentaminen alkaisi lupa- ja valvontavirastolle esitetyn suunnitelman mukaan vuoden 2026 aikana.
Suunnitellun sahan toiminta käynnistyisi vaiheittain vuonna 2028.
Lupa koskee sahaustoimintaa, jonka tuotantokapasiteetti on tiedotteen mukaan enintään 800 000 kuutiometriä valmista sahatavaraa vuodessa sekä sahatavaran käsittelyä puunsuojakemikaaleilla.
Suojakäsittelyn sahatavaran tuotantokapasiteetti tehtaalla on enintään 30 000 kuutiometriä suojakäsiteltyä sahatavaraa vuodessa. Luvan saajalle myönnettiin oikeus aloittaa toiminnat lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Samalla lupa- ja valvontavirasto hyväksyi Imatran sahan toiminnassa syntyvien puujätejakeiden, kuten kuoren, sahanpurun ja vastaavien kuivien jakeiden, pois lukien suojakäsitellyt puujätejakeet, luokittelun sivutuotteiksi.
Sivutuotteet hyödynnetään tiedotteen mukaan raaka-aineina ja polttoaineina selluteollisuudessa ja energiateollisuudessa.
Lähes koko Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden tehdasalue sijaitsee uuden pohjavesialuerajauksen vuoksi I-luokan pohjavesialueella.
Sahan toimintojen sijoittuminen kokonaan muualle kuin pohjavesialueelle ole kuitenkaan käytännössä mahdollista.
Toiminta on ympäristöluvassa määrätty toteutettavaksi siten, ettei siitä aiheudu maaperän ja edelleen pohjaveden pilaantumisvaaraa.
Pohjavesialueella ja osin sen välittömässä läheisyydessä maaperän ja pohjaveden suojaksi on määrätty kaksi erillistä pidätysrakennetta. Kyseessä on siis niin sanottu kaksoispidätyksen periaatteen mukainen suojaus.
Sahatavaran kemiallinen suojakäsittely on määrätty toteutettavaksi suljettuna prosessina parhaita käyttökelpoisia tekniikoita ja ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä noudattaen.
Lupa- ja valvontaviraston mukaan sahaustoiminnan yksi keskeisimmistä ympäristöpäästöistä on melu. Ympäristöluvassa onkin annettu määräykset sahan toiminnasta asutukselle aiheutuvan kohtuuttoman melurasituksen estämiseksi.
Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnasta aiheutuvan melun häiritsevä luonne. Melua rajoittavilla määräyksillä on myös varmistettu, että alueelle sijoitettava toiminta on asemakaavan mukaista.
Myös toiminnasta syntyviä pölyhaittoja ja ympäristön roskaantumista sekä orgaanisen aineksen päätymistä edelleen pinta- tai pohjavesiin on ympäristöluvan mukaisesti ehkäistävä.
Piha-alueita on siivottava tehokkaasti ja toiminnasta ympäristöön syntyvien roskaantumis-, haju- ja valumavesihaittojen ehkäisemiseksi on kuoren varastointiaika alueella tarpeen pitää lyhyenä.
Ympäristöluvassa on annettu määräykset myös toiminnassa muodostuvien jätevesien hallitun keräämisen järjestämisestä ja käsittelemisestä, päästöjen tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista.
