Viron metsästyskiintiöksi määritelty 84 sutta –tarvittaessa kiintiötä korotetaan metsästyskauden aikana Metsästyskausi alkoi Virossa lauantaina 1. marraskuuta.

Jaa Kuuntele

Viron Ympäristölautakunta (Keskonnaamet) on määritellyt susien metsästyskiintiöt metsästyskaudelle 2025-26. Kuva: Timo Heikkala

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Viron Ympäristölautakunta (Keskonnaamet) on määritellyt susien metsästyskiintiöt riistanhoitoalueittain metsästysvuodelle 2025–2026. Sen mukaan Virossa saa metsästää 84 sutta. Tarvittaessa metsästyskiintiötä korotetaan metsästyskauden aikana, kun saadaan tarkempia tietoja susien määrästä.

Kiintiö on kuusi yksilöä vähemmän kuin viime vuonna marraskuun alussa määritetty kiintiö.

Viron ympäristövirasto (Keskonnaagentuur) oli ehdottanut alustavaksi kiintiöksi 96 sutta.

Lukujen ero johtuu siitä, että 12 sutta oli jo kaadettu ennen metsästyskautta myönnettyjen poikkeuslupien nojalla. Viron ympäristölautakunta myönsi aiemmin tänä vuonna ensimmäistä kertaa kuusi poikkeuslupaa susien metsästykseen Soomaan kansallispuistossa karjalle aiheutuneiden vahinkojen takia.

Suden metsästyskausi alkaa Virossa 1. marraskuuta ja jatkuu helmikuun loppuun.

”Suurpetojen suojelu- ja hoitosuunnitelmassa pyritään pitämään susien määrä 20–30 lisääntyvän lauman välillä ja samalla pitämään niiden aiheuttamat vahingot hallinnassa.” Leelo Kukk

Ympäristölautakunnan luonnonsuojeluasioiden apulaisjohtaja Leelo Kukk sanoi, että metsästyspainetta kohdistetaan ensisijaisesti alueille, joilla susivahinkoja on tapahtunut eniten.

”Suurpetojen suojelu- ja hoitosuunnitelmassa pyritään pitämään susien määrä 20–30 lisääntyvän lauman välillä ja samalla pitämään niiden aiheuttamat vahingot hallinnassa.”

Viron susikannan tila on edelleen suotuisa ja vakaa. Ympäristöviraston syksyn viimeisimpien seurantatietojen perusteella Manner-Virossa on tällä hetkellä tiedossa ainakin 25 susipentuetta, mikä on hieman vähemmän kuin viime vuonna. Itämeren susikannan tila on suotuisa ja kasvussa sekä Virossa että rajojen ulkopuolella, Ympäristölautakunnan tiedotteessa todetaan.

Päätöksessä otettiin huomioon se, että maan susikanta on pysynyt vakaana. Toisaalta huomioitiin, että suden tärkeimpien saalislajien määrät ovat laskeneet viime vuosina.

”Susien karjalle aiheuttamat kokonaisvahingot ovat myös jonkin verran vähentyneet viime vuoteen verrattuna”, Kukk sanoi.

Suden tappamien nautojen määrä puolestaan on kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna, mutta ilmoitukset ovat tulleet yhdeltä alueelta – Soomaalta.

"Noin puolet koko maassa susien tappamista naudoista on peräisin Soomaalta. Alueen kansallispuisto tekee karjan suojelemisen petoeläimiltä perinteisillä ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä alueella erittäin vaikeaksi.”

Viime kaudella Viron lopullinen metsästyskiintiö oli 134 sutta. Alunperin kiintiöksi määriteltiin 90 sutta. Kauden loppuun mennessä saaliiksi saatiin 118 sutta. Tämä johtui pääasiassa siitä, että sudenmetsästys keskeytyi lähes kahdeksi kuukaudeksi oikeuden määräyksellä eläinoikeusjärjestön tekemän valituksen takia.