Metsäveroilmoitusta ei ole pakko tehdä, jos ei ole ilmoitettavaa, mutta suosittelen kyllä tekemään Metsänomistajan kannattaa käyttää vuosittain hyväksi kaikki mahdolliset vähennykset verotuksessaan, kirjoittaa Aarteen päätoimittaja Mari Ikonen.

Metsänomistaja voi vähentää verotuksessaan esimerkiksi metsätaloudessa käytetyistä työkaluista ja turvavarusteista aiheutuneet menot. Kuva: Sami Karppinen

MT Metsä | Metsänhoito 09:00 Pääkirjoitus Mari Ikonen

Juuri ilmestyneessä, vuoden ensimmäisessä numerossa Aarre opastaa lukijoitaan metsäveroilmoituksen kiemuroihin. Tammikuusta 2021 alkaen printtijuttumme esimerkkivero­ilmoitus on täytetty verottajan Omavero-palvelussa, ei enää paperiselle 2C-lomakkeelle. Otimme lusikan kauniiseen käteen samaan aikaan kuin valtaosa metsän­omistajista. Koronakin osaltaan vauhditti metsävero­ilmoitusten siirtymistä nettiin.

Ruutukaappauksina verkkolomaketta on hiukan vaikeampi hahmottaa kuin kaksisivuista paperilomaketta, mutta itse täyttäminen on netissä helpompaa. Osa luvuista on nettilomakkeella valmiina. Laskemisessa auttaa työkalu, ja ?-tunnuksella merkityt lisävihjeet löytyvät loogisista kohdista. Eteen- ja taaksepäin on helppo siirtyä ja jatkaa tarvittaessa seuraavana päivänä.

Säntillinen metsänomistaja voi aloittaa sähköisen veroilmoituksen täyttämisen vaikka jo tammikuun alkupuolella.

Sitten olemme me vähemmän säntilliset, joiden helmikuun lopun perinneleikkinä on penkoa laskupinoja, työvaatteiden taskuja ja auton hanskalokeroa. Viimeinen kuitti löytyy leivin­uunin päältä, jonne joku on sen syksyllä hetkeksi kädestään laskenut auton­avaimien kanssa. Yritämme turhaan tihrustaa lämmön haalistamaa loppu­summaa.

Metsäveroilmoitusta ei ole pakko täyttää itse. Sen tekeminen metsänomistajan puolesta tai kanssa on yksi metsänhoitoyhdistysten alkuvuoden halutuimmista palvelumuodoista. Toimistoilla on totuttu kenkälaatikkoa kanniskeleviin asiakkaisiin; joskus kyse on vuosi­kymmenien yhteistyöstä saman metsätilan kanssa. Myös metsäverokurssit ja -webinaarit ovat tähän aikaan vuodesta suosittuja.

Metsäveroilmoitusta ei ole pakko jättää, jos mitään ilmoitettavaa ei ole. Suosittelen kyllä käyttämään vuosittain hyväksi kaikki mahdolliset vähennykset. Esimerkiksi Aarteen tilausmaksu on metsänomistajalle vähennyskelpoinen meno.

Kun laittaa vuoden mittaan metsään liittyviä laskuja ja kuitteja talteen ja pitää ajopäiväkirjaa metsä­veroilmoitusta varten, siitä on se hyöty, että oma metsä pysyy mielessä.

Kun alkuvuonna täyttää tai teettää veroilmoituksen, voi samalla siirtää katseen tulevaisuuteen. Mitä metsässäni tehdään tänä vuonna? Entä milloin olisi sopiva aika siirtää valtaa, vastuuta ja metsänhoidon iloa eteenpäin, uudelle sukupolvelle?