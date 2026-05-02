Kokeilussa ollut Kranman P25 -harvennusprosessori keventää hakkuutyötä, muttei tehosta – käyttö ei vaadi aikaisempaa metsäkonekokemusta Koneviestin kokeilussa tuli hyvinkin selville, että P25 on enemmän työn keventäjä kuin tehostaja. Sykesyöttöinen kone on aina rullavetoista hitaampi.

Jaa Kuuntele

Sykesyöttöisten koneiden etuna on se, että suhteellisen pienellä öljynvirtauksella ja -moottoriteholla voidaan käsitellä suurempiakin runkoja. Kuva: Tommi Hakala

Metsä | Metsäkoneet Analyysi Tommi Hakala

Koneviestin kokeilussa ollut Kranman P25D Pro -harennusprosessori ei vaadi aikaisempaa osaamista metsäkoneiden käytöstä. Kahdeksanpyöräinen laite on rakenteeltaan yksinkertaistettu ja sähkölaitteet minimoitu. Prosessorikäytön lisäksi laite toimii myös liikkuvana esikasausvinssinä.

Rivakka ja kovakuntoinen metsuri haastaa P25:n tehokkuudessa vahvasti – on muistettava, että jokainen runko on käytävä kuitenkin sahalla kaatamassa. Tämä korostuu nopeasti, kun kyseessä on esimerkiksi yhden pitkän kuitupuun puustoa.

Tilanne muuttuu merkittävästi siinä vaiheessa, kun runkojen keskijäreys suurenee. Kahden pitkän kuitupuun rungoilla tyvipölkyt ovat jo varsin painavia ja niiden kasaus vaatii voimia. Lisäksi ojia sisältävillä kuvioilla voidaan rungot kaataa poispäin ajourasta, mihin yleensä oksatkin painottavat runkoja.

Pienemmillä rungoilla ja suuremmilla ajouraväleillä tehokkuutta voi nostaa yhteisvinssauksella. Kaatovaiheessa runkojen tyvet siirretään yhteiselle juontolinjalle ja juonnettaessa ne niputetaan yhdeksi kasaksi. Kasa vedetään koneen viereen ja lyhyillä nostovinssauksilla ne saadaan yksittäin käsiteltyä.

P25 toimii myös esikasauskoneena. Sillä saa vinssattua tukit ja sahalla karsitut polttopuurangat uran varteen. Myös pienempien runkojen kaatoapuna vinssi toimii kauko-ohjauksen ansiosta. Kuva: Tommi Hakala

Kokeilussa ollut dieselversio täysine varusteineen on verottomalta hinnaltaan 37900 € alv 0 %. Hinnan osalta on muistettava, että nämä pienet koneet säilyttävät hyvin pidettynä hintansa.

”Yksikin metsänomistaja osti koneen suuremman ensiharvennusmäärän tekemiseen, kun sai ne tehtyä, myi koneen kohtuullisella hinnanalenemalla pois”, totesi konetta maahantuovan Kone Nygårdin Simon Nygård.

Kranman P25 on myös ilman erillistä peruskonetta toimiva, yksinkertainen ja joustavat lähikuljetustavat salliva kone. Se sopii siksi myös yhteiskäyttökoneeksi.

Sinua saattaa kiinnostaa myös:

Kranmanin itseliikkuva P25D-harvennusprosessori on kuin kahdeksanpyöräinen moottorisaha – kaikkiin pyöriin voima siirtyy rullavedolla

Kokeilussa ollut Kranmanin itseliikkuva prosessori kevensi hakkuutyötä – käytön keskiössä ovat rutiinit ja maltillinen työskentelyvauhti

Kranman tarjoaa pienmetsäkoneiden kompaktin korjuuketjun