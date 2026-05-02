Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Metsä Group karsii hakkuuyrittäjiä, matkailuyrittäjät rohmuavat klapeja MT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

”Kaikki puut menevät, mitä ehdimme tekemään ja varmaan niitä menisi enemmänkin”, rovaniemeläinen yrittäjä Jouni Lehtinen kertoo. Kuva: Kari Lindholm

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää!

1. Metsä Group karsii hakkuuyrittäjiä

Metsä Group haluaa palkata hakkuu-urakoitsijoiksi aiempaa suurempia yrityksiä ja odottaa yrittäjiltä 300 000 motin hakkuita vuodessa. Juttu on tilaajille.

2. Matkailuyritykset rohmuavat klapeja Lapissa

Koivupilkkeen kysyntä kasvaa kohisten Lapissa. Kolmasosa klapiyrittäjä Jouni Lehtisen klapeista päätyy matkailuyrityksille. Juttu on tilaajille.

3. Palkitun luontokuvaajan oravakirja

Hannu Laakson lastenkirja Me Oravaiset kertoo, kuinka kurre voittaa korkean paikan kammonsa.

4. Metsätalousyrittäjän ammattitutkinnosta on moneksi

Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto antaa metsänomistajille hyvät eväät metsänhoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksen jälkeen heiltä luonnistuu myös puukauppa. Juttu on tilaajille.

5. Veikö joku hankintapuut?

Metsävakuutuksesta saatavien korvausten kannalta ratkaisevaa on, kenen omistuksessa puut vahingon hetkellä ovat. Juttu on tilaajille.

