Valmet aloittaa muutosneuvottelut – lomautukset koskevat yli 950 henkilöä Suomessa Lomautukset koskevat Pakkausmateriaalit- ja paperit -liiketoiminta-aluetta ja globaalia toimitusketjua Suomessa.

Valmet aloittaa lomautuksia koskevat muutosneuvottelut osassa toimintojaan Suomessa. Kuva: Arkistokuva

Metsä | Metsäteollisuus Eija Vallinheimo

Valmet aloittaa 10. marraskuuta 2025 yhteistoimintalain mukaiset lomautuksia koskevat muutosneuvottelut osassa toimintojaan Suomessa.

Muutosneuvottelut koskevat suunnitelmaa Pakkausmateriaalit- ja paperit -liiketoiminta-alueen ja Globaali toimitusketju -yksikön kapasiteetin sopeuttamiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Kyseiset organisaatiot ovat jo aiemmin viime ja tänä vuonna tehneet vastaavia toimia muuttuneeseen markkinatilanteeseen sopeuttamiseksi.

Valmetin tiedotteen mukaan neuvottelut koskevat yli 950 henkilöä, joista valtaosa on Jyväskylässä, Tikkurilassa Vantaalla ja Raisiossa.

Nyt alkavien neuvotteluiden piirissä ovat Pakkausmateriaalit- ja paperit -liiketoiminta-alueen Packaging and Paper Machines -liiketoimintayksikön henkilöstö sekä Globaalin toimitusketjun P&P Manufacturing -yksikön Jyväskylän konehallin ja valimon henkilöstö. Neuvottelut koskevat näiden yksiköiden kaikkia henkilöstöryhmiä Suomessa.

Suunnitellut lomautukset tulisivat olemaan määräaikaisia, ja niiden kohdentuminen ja määrät täsmentyvät neuvotteluiden aikana. Lomautukset toteutettaisiin vuoden 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Valmetilla on maailmanlaajuisesti noin 19 000 työntekijää, ja Suomessa yhtiö työllistää noin 6 000 henkilöä.