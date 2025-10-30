HäSa: Hämeen poliisi tutkii taas, onko Lopella elätetyissä koirissa susien perimääPoliisi tutkii epäiltyä luonnonsuojelurikosta Lopella. Toisessa tutkintalinjassa epäilynä on eläinsuojelurikos.
Hämeen poliisi tutkii Lopella sijaitsevalla tontilla pidetyissä koirissa susien perimää. Hämeen Sanomien näkemän valvontaeläinlääkärin tarkastuskertomuksen mukaan kiinteistön alueella oli yhteensä 24 isoa koiraeläintä, joilla on susimaisia piirteitä.
Koirista on nyt otettu dna-näytteitä, joiden tulokset ovat jo valmistuneet. Poliisi ei kuitenkaan kommentoi niiden tuloksia eikä sitä, montako eläintä testattiin.
Viimeksi poliisi on tutkinut samalla kiinteistöllä olleita koiria vuosina 2022–2024. Tuolloin epäillyn luonnonsuojelurikoksen tutkinta lopetettiin kustannussyistä, koska kaikista eläimistä olisi pitänyt tehdä geenitesti. Kaikkien 45 ja eläimen testaus olisi maksanut yli 30 000 euroa.
Kiinteistön omistaa koirasusien kasvattamisesta kertaalleen vuonna 2022 tuomittu nainen. Nainen sai oikeudelta eläintenpitokiellon, mutta lehden tietojen mukaan naista on jouduttu muistuttamaan kiellosta useampia kertoja.
Kiinteistöllä sijaitseva omakotitalo paloi viime helmikuussa. Tulipalossa menehtyi toinen eläimistä vastuussa ollut henkilö.
Lopen kiinteistöllä vuokralla olleella henkilöllä on Hämeen Sanomien tietojen mukaan koiria myös Karkkilassa. Kaksi niistä karkasi elokuussa ja tappoi lemmikkieläimiä. Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii parhaillaan Karkkilan koirien alkuperää.
HäSa: Lopelta löytyi elokuussa 24 susimaista koiraa – poliisi tutkii taas, onko koirissa suden perimääArtikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat