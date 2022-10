Makitan XGT-akkuketjusahassa tuntuma on niin polttomoottorimainen, että ajoittain käsi etsii käynnistinkahvaa – neljällä akulla virtaa riittää kohtuullisen työpäivän verran

Makitan XGT-akkutyökalusarja esiteltiin 2020. Sen jälkeen valikoima on laajentunut ja nyt akkuketjusahakin on saatavilla. Ja se on kova kilpailija luokassaan – peittoaa jopa polttomoottorisahoja.