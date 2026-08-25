Paraisille rakennetaan puukerrostalo – näin monta asuntoa on käynyt kaupaksiUuden vapaarahoitteisen kerrostalohankkeen käynnistyminen näinä aikoina on poikkeuksellista.
Turun Teollisuuden Rakentajat oy on käynnistänyt nelikerroksisen hirsikerrostalon rakentamisen Paraisille yhteistyössä Honkarakenteen kanssa.
Suomen asuntorakentaminen on jatkunut historiallisen matalalla tasolla jo usean vuoden ajan. Tätä taustaa vasten uuden vapaarahoitteisen kerrostalohankkeen käynnistyminen on poikkeuksellista, rakentajayritys toteaa tiedotteessa.
Paraisten Kirkkoesplanadille tulevan talon kymmenestä asunnosta seitsemän on jo myyty. Ostajat ovat pääosin Paraisilta ja lähialueelta. Rakentamisen valmistelevat työt käynnistyivät elokuun puolivälissä, ja talon tähdätään valmistuvan lokakuussa 2027.
Hiljaisen markkinan vaikutukset voidaan saada näkymään uuden asunnon hinta–laatusuhteessa.
Rakentajayhtiön toimitusjohtajan Vesa Rantasen mukaan riittävän kysynnän saavuttamisessa on ollut olennaista keskittyminen asuntojen suunnitteluun, varustetasoon ja energiaratkaisuihin. Yksiöistä neliöihin ulottuvissa pohjaratkaisuissa on tavoiteltu väljyyttä ja toimivuutta.
Turun Teollisuuden Rakentajilla uskotaan, että hiljaisemmassa markkinassa rakennuskustannusten ja kilpailutilanteen vaikutukset voidaan saada näkymään uuden asunnon hinta–laatusuhteessa.
Honkarakenteen myyntijohtajan Tero Pylkkäsen mukaan sen hybridikonsepti avaa uuden suunnan moderniin kaupunkirakentamiseen.
Honka MultiStorey -konsepti perustuu painumattoman hirren ja muiden rakennusmateriaalien yhdistämiseen. Paraisten kohde toimii esimerkkinä siitä, miten hirttä voidaan hyödyntää perinteisten pientalojen lisäksi modernissa kaupunkirakentamisessa.
Kohteen suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto JMH:n arkkitehti Matti Haapajärvi.Artikkelin aiheet
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