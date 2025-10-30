Raute aloittaa muutosneuvottelut – 400 työntekijää Suomessa lomautusuhan allaRaute aloittaa muutosneuvottelut mahdollisista tilapäisistä ja toistaiseksi voimassa olevista lomautuksista.
Puutuoteteollisuudelle teknologiaa toimittava Raute aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat mahdollisia tilapäisistä ja toistaiseksi voimassa olevia lomautuksia kaikissa yhtiön toimipaikoissa Suomessa. Neuvottelut koskevat Wood Processing- ja Analyzers-liiketoimintayksiköitä sekä Services-liiketoimintayksikön asennustiimiä.
Rauten taloudellinen kehitys on pysynyt vahvana aiemman tilauskertymän ja onnistuneen operatiivisen toiminnan ansiosta, yhtiö kertoo tiedotteessa.
”Vaikka uudet tilaukset vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä olivat kohtuullisella tasolla, markkinoiden jatkunut epävarmuus on johtanut hitaaseen tilauskertymään vuoden alusta ja siten vähentyneeseen työmäärään”, tiedotteessa todetaan.
Neuvottelujen piiriin kuuluu yhteensä noin 400 työntekijää. Mahdolliset lomautukset ajoittuisivat vuoden 2026 ajalle.Artikkelin aiheet
