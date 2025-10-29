Metsänhoitoyhdistysten palveluvalikoima laajenee luonnonhoitoon: ”Metsänomistajat ovat monitavoitteisia”Metsänhoitoyhdistysketjussa luodaan palvelumalleja soiden ennallistamiseen ja kosteikkojen toteuttamiseen.
Metsänhoitoyhdistysten palveluvalikoima laajenee luonnonhoitoon, kuten esimerkiksi soiden ennallistamiseen ja kosteikkojen toteuttamiseen, MTK kertoo.
Yhdistysten tarkoitus on kerätä kokemuksia ja kehittää toimiva, vaikuttava ja taloudellisesti kestävä tapa tuottaa luonnonhoitoa osana arjen palveluita.
“Metsänomistajat ovat monitavoitteisia ja meidän tehtävämme on tuottaa heille heidän tarvitsemiaan palveluita kestävästi niin luonnon kuin talouden näkökulmasta", kertoo Metsänhoitoyhdistysten Palvelu oy:n toimitusjohtaja Harri Huupponen.
Ennallistamisella ja kosteikoilla parannetaan suoluonnon monimuotoisuutta sekä tuetaan vesiensuojelua. Samalla luodaan metsänomistajille uusia, tavoitteisiin sopivia vaihtoehtoja metsätilan hoitoon.
”Pilotti tukee EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa ja vahvistaa metsänhoitoyhdistysten valmiuksia toteuttaa ennallistamistoimia, joiden tarve kasvaa kansallisen ennallistamissuunnitelman myötä”, MTK:n ympäristöasiantuntija Heli Siitari kuvaa kokonaisuutta.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat