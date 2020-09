"Osta pois", innosti isä metsäkaupoille – 19-vuotias Mikko Tukeva: "Nuorella metsänomistajalla on iso etu puolellaan"

Johannes Tervo

Nuorella metsänomistajalla on iso etu puolellaan, Mikko Tukeva sanoo. ”Pystyn nauttimaan metsän tuotoista pitkällä ajalla, kun näin aikaisin palstan hankin."

Metsäpalstan osto tuli ajankohtaiseksi vähän yllättäen, kertoo jalasjärveläinen metsänomistaja ja opiskelija Mikko Tukeva.

”Metsä sijoituskohteena oli toki kiinnostanut pitkään. Ajatus oli, että joskus tulevaisuudessa ostan omia palstoja.”

Tukevasta kuitenkin tuli metsänomistaja jo alle 20-vuotiaana.

”Kotitalosta noin viiden kilometrin päässä tuli myyntiin 14 hehtaarin metsätila. Isän kanssa sitä katseltiin. Kysyin häneltä, eikö se kannattaisi ostaa.”

”Osta pois”, isä innosti.

Tuumasta toimeen! Neuvottelut pankissa sujuivat mutkattomasti.

”Saimme rakennettua hyvän kokonaisuuden. Panin pottiin omaa rahaa, ja pankki lainasi loput.”

Hyvä apu lainaneuvotteluissa oli hankittava ala, jossa on nelisen hehtaaria hakkuukypsää, noin satavuotiasta kuusikkoa.

”Neuvottelen puukaupasta parhaillaan.”

Järeän kuusikon lisäksi Tukevan hankkimalla palstalla on kymmenkunta hehtaaria kasvatusmännikköä, suurin osa noin 30-vuotiasta.

”Maapohja on valtaosin oikein hyvä. Alueen keskivaiheilla kulkee hyväkuntoinen metsäautotie.”

Johannes Tervo

Mikko Tukeva aikoo kasvattaa metsätilaansa. Eniten kiinnostavat ostokohteet, joka ovat parinkymmenen kilometrin säteellä kotitalosta.

Säästöjä Tukeva ehti kartuttaa ylioppilaskeväästään 2019 lähtien.

”Pääsin silloin työhön Koja Oy:n tehtaalle.”

Puolentoista vuoden rupeama ilmastointitekniikkaa valmistavassa yrityksessä oli hyvä.

”Hienoa oli sekin, että sain tehdä paljon ylitöitä.”

Niinpä rahaa jäi jemmaan. Asiaa auttoi, että Tukeva asui vanhempiensa luona ja työmatkaakin kertyi vain kymmenisen kilometriä suuntaansa.

Johannes Tervo

Mikko Tukevan metsäpalstalla on nelisen hehtaaria noin satavuotiasta, hakkuukypsää kuusikkoa. "Se oli keskeinen syy juuri tämän alan ostoon."

Osta pois -ohje oli viisas neuvo isältä. Hän tiesi mitä teki, kun innosti poikaansa metsäkaupoille. Tukeva on huomannut, että oma palsta on hyvä opettaja.

”Neuvottelut pankissa, palstan osto, lohkomiset, puukauppojen teko, metsänhoitotöiden suunnittelu…”, hän luettelee.

Joka vaiheessa oppii tehokkaasti. On pakko.

”Onhan tämä aivan toista kuin seurata sivusta isän tekemisiä.”

Johannes Tervo

Puolukkaa on kypsynyt maistiaisiksi.

Tänä syksynä Tukeva aloitti kauppatieteiden opiskelun Oulun yliopistossa. Kiinnostus talouden ilmiöihin on kuitenkin paljon pitkäikäisempää.

Sen huomaa, kun kuuntelee nuorukaisen näkemyksiä teollisuus- ja metsäpolitiikasta, sijoittamisesta ja tuotto-odotuksista.

Tukeva omistaa myös osakkeita. Metsä on sijoituskohteena aivan toisenlainen kuin osakkeet, joiden markkinaliikkeet voivat olla isoja ja nopeita.

”Puu kasvaa markkinoiden heilahteluista huolimatta. Metsän omistaminen on maahan ja raaka-aineeseen sijoittamista. Omistuksessa on kyse vuosikymmenten aikajänteestä.”

Maailma on ollut monella tapaa murroksessa viime vuosikymmenet, Tukeva sanoo.

”Myllerryksissä suomalainen havupuu on pitänyt kohtuullisesti pintansa.”

Asioilla on kuitenkin puolensa: puun hintakehityksen hidastuminen ei metsänomistajaa ilahduta.

Johannes Tervo

Myrsky on aikoinaan kaatanut tämän männyn. Vuosirenkaat eivät enää kunnolla erotu, joten tarkka ikä jäi laskematta.

Metsätalous on jo vahvin tukijalka Tukevan kotitilalla.

”Meillä on suunnitelma sukupolvenvaihdoskaupasta. Tarkoitus on, että tila siirtyy minulle, kunhan opiskelut on hoidettu.”

Tukeva aikoo kasvattaa metsätilaansa. Eniten kiinnostavat ostokohteet, joka ovat parinkymmenen kilometrin säteellä kotitalosta. Se sijaitsee Jalasjärven Luopajärvellä.

”Hyvä kuvio vähän kauempaakin voi olla kiinnostava.”

Kuinka suuri metsätilasi on runsaan kymmenen vuoden päästä, silloin kun olet 30-vuotias?

”Metsää voi olla noin 300 hehtaaria – sillä ehdolla, että sukupolvenvaihdos on tehty.”

Johannes Tervo

"Metsän omistaminen on maahan ja raaka-aineeseen sijoittamista. Omistuksessa on kyse vuosikymmenten aikajänteestä", Mikko Tukeva sanoo.

Mikko Tukeva