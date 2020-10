Luke: Metsäteollisuuden näkymät paranevat, tukin kantohinnat kääntyvät nousuun

Raisa Kyllikki Karjalainen

Tukin kantohinnat nousevat ensi vuonna 3─4 prosenttia, ennustaa Luke.

Metsäalan näkymät ensi vuodelle ovat tämänvuotisia paremmat, näkee Luonnonvarakeskus (Luke). Metsänomistajia ilahduttaa Luken ennustama hakkuiden kasvu ja kantohintojen lievä vahvistuminen.

Alkuvuoden puukauppaan vaikuttivat metsäteollisuuden työtaistelut. Keväällä moni asia meni uusiksi koronan takia, mikä heijastui myös metsäteollisuuden tuotteiden menekkiin ja puukauppaan.

Kuitupuun kysyntä on kuluvana vuonna heikentynyt paperin ja sellun tuotannon supistuessa. Tukin kysyntä on säilynyt paremmin puutuotteiden hyvän menekin vuoksi.

Tutkija Jussi Leppänen toteaa, että puukaupassa on nähty pohjat ja edessä on elpyminen. Etenkin tukilla on vetoa.

Leppänen odottaa, että tukin kantohinnat jäävät tänä vuonna 2-4 prosenttia viimevuotisia heikommiksi.

Ensi vuosi näyttää paremmalta. Sahaus kasvaa, joten tukin kysyntä pysyy hyvänä.

"Havutukin kantohinnat nousevat ensi vuonna nelisen prosenttia. Myös mäntykuitupuun hinta nousee parilla prosentilla", Leppänen ennustaa.

Raakapuun tuonnin Luke odottaa pysyvän samansuuruisena kuin tänä vuonna.

Yksityismetsien hakkuut kävivät vuonna 2018 lähellä hakkuumahdollisuuksia. Sen jälkeen hakkuut ovat vähentyneet tuntuvasti.

Kuluvana vuonna yksityismetsien hakkuut putoavat 13 prosenttia. Valtion ja yhtiöiden hakkuut pienenevät hieman maltillisemmin, mutta teollisuuspuun hakkuut jäävät silti 56 miljoonaan kuutiometriin.

Ensi vuonna elpyminen ja sahatavaran hyvä kysyntä lisää ryskettä metsissä. Leppänen odottaa, että teollisuuspuun hakkuut kasvavat neljä prosenttia.

Tänä vuonna hakkuiden väheneminen ja kantohintojen lasku ovat purreet luonnollisesti myös yksityismetsänomistien kantorahoihin. Ne putoavat 1,8 miljardiin euroon.

Yksityismetsien hehtaarikohtaisen liiketulos laskee 110 euroon hehtaarilta. Lisääntyvät hakkuut kääntävät kantorahatulot ja metsätalouden liiketuloksen kasvuun ensi vuonna. Silloin liiketulos kohenee 120 euroon hehtaarilta.

Metsäteollisuuden puolella pandemian vaikutukset näyttävät jääneen pelättyä pienemmiksi. Vientimaissa on pidetty yllä rakennustoimintaa ja tee se itse -rakentamisen suosio on tukenut sahatavaran kysyntää.

Sahatavaran vientimäärä laskee silti 12 prosenttia ja tuotanto yhdeksän prosenttia tänä vuonna. Vaikka sahatavaran hinnat ovat lähteneet nousuun, koko vuoden keskimääräinen vientihinta jää hieman edellisvuotta pienemmäksi.

Ensi vuonna odotettavissa on sekä sahatavaran tuotannon että viennin selvää kasvua.

Paperitehtailla pandemia on pitänyt tilauskirjat ohuina. Sen sijaan kartonkitehtaat ovat pärjänneet paremmin.

"Ensi vuonna historiallinen muutos on, että kartonki ohittaa paperin vienninarvolla. Se johtuu siitä, että paperi tulee edelleen reippaasti alaspäin", toteaa erikoistutkija Matleena Kniivilä.

Kniivilän mukana paperien kysynnän väheneminen on heijastunut myös sellumarkkinoihin. Sellun vientimäärä vähenee tänä vuonna viisi prosenttia.

Ensi vuonna sellun kysyntä maailmalla kasvaa. Se kasvattaa vientiä ja nostaa hintaa. Sellun hinta jää Kniivilän mukaan silti kauaksi huippuvuosien hinnoista.