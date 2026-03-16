Muutoksia UPM:n ylimmässä johdossa: Eläköityminen ja transformaatiojohtaja Yhtiö kertoo aloittaneensa seuraajasuunnittelun, ja hakevansa seuraajat talousjohtajan ja UPM Energia -liiketoiminta-alueen johtajan tehtäviin.

Kuva: Tuomas Uusheimo

Yhtiön talousjohtajana ja UPM Energia -liiketoiminta-alueen johtajana toimiva Tapio Korpeinen on ilmoittanut aikomuksestaan jäädä tehtävistään.

Hän jättäytyy myös pois johtoryhmästä vuoden 2026 lopussa. Yhtiön neuvonantajana hän jatkaa vuoden 2027 puoleenväliin.

Korpeinen jää eläkkeelle vuonna 2027.

UPM:n toimitusjohtaja Massimo Reynaudo kiittelee Korpeista tämän mittaamattoman arvokkaasta panoksesta yhtiön menestyksen eteen tämän 22-vuotisen UPM-uran aikana.

”Hänellä on ollut avainrooli UPM:n transformaatiossa ja omistaja-arvon luonnissa sekä talousjohtajana että yhtiön energialiiketoiminnan kehittäjänä”, sanoo toimitusjohtaja Reynaudo yhtiön tiedotteessa.

Yhtiö kertoo aloittaneensa seuraajasuunnittelun, ja hakevansa seuraajat talousjohtajan ja UPM Energia -liiketoiminta-alueen johtajan tehtäviin erikseen.

Yhtiö kiittää eläköityvää Tapio Korpeista hänen arvokkaasta panoksestaan yhtiön menestyksen eteen hänen 22-vuotisen UPM-uransa aikana. Kuva: UPM

Yhtiön uudeksi transformaatiojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on 13.4.2026 alkaen nimitetty Risto Penttinen. Hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Reynaudolle. Yhtiö kertoo nimityksestä tuoreessa tiedotteessaan.

”Olemme ottamassa merkittäviä strategisia askeleita, jotka muokkaavat yhtiömme tulevaisuutta. Valmistaaksemme yhtiötä muutoksen seuraavaan vaiheeseen olemme perustaneet siihen keskittyvän roolin”, kertoo toimitusjohtaja Reynaudo tuoreessa tiedotteessa.

”Riston laaja kokemus ja syvällinen osaaminen strategiassa, organisaatiomuutoksissa ja transformaatioissa sopii tehtävään täydellisesti.”

Tällä hetkellä itsenäisenä konsulttina toimiva Penttinen on toiminut useissa ylimmän johdon tehtävissä Fortumilla ja Uniperillä vuosina 2011–2024, mukaan lukien rooli Fortumin johtoryhmässä.

Tätä ennen hän toimi 14 vuoden ajan konsulttina ja osakkaana konsulttiyhtiö McKinsey & Companyllä.

Penttinen on syntynyt vuonna 1968 ja hänellä on maisterintutkinto kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Yhtiö tiedotti syyskuussa 2025 aloittavansa vaneriliiketoiminnan strategisen arvioinnin. Vaihtoehtoina ovat muun muassa vanereiden myynti, osittaisjakautuminen tai pörssilistautuminen.

Saman vuoden joulukuussa julki tuli myös tieto yhtiön aikeista perustaa yhteisen painopapereiden yhteisyrityksen metsäkonserni Sappi Limitedin kanssa.

Uuteen yritykseen sisältyisi koko UPM Communication Papers -liiketoiminta sekä Sappin graafisten paperien liiketoiminta Euroopassa.