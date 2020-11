Metsä

Tukkipula rajoittaa sahatavaran tuotantoa – "Nyt juostaan kelirikkoleimikoiden perässä", Sahateollisuus ry:n puheenjohtaja Tommi Sneck sanoo Metsä Juha Kaihlanen Kilpajuoksu näkyy tukin hinnan nousuna niissä kohteissa, jotka voidaan korjata välittömästi.

Sanne Katainen

Vaikka kelirikkoleimikoissa puun hinta on vahvistunut, sahayritykset eivät ole onnistuneet hankkimaan tukkia riittävästi, vaan tuotantoa on jouduttu rajoittamaan. Arkistokuva on Koskisen Oy:n sahalta Kärkölästä Päijät-Hämeestä

Suomalaiset sahayritykset toivovat hartaasti kunnon pakkasjaksoa, joka kovettaisi metsäpohjat ja tiet metsäkoneita ja puutavara-autoja kantaviksi. Pakkasia kaivattaisiin sahurien mielestä myös viilentämään kuumentunutta tukkimarkkinaa. "Nyt juostaan kelirikkoleimikoiden perässä", sanoo Koskisen Oy:n sahateollisuuden johtaja Tommi Sneck, joka toimii myös Sahateollisuus ry:n puheenjohtajana. Kilpajuoksu näkyy tukin hinnan nousuna niissä kohteissa, jotka voidaan korjata välittömästi. Vaikka kelirikkoleimikoissa puun hinta on vahvistunut, sahayritykset eivät ole onnistuneet hankkimaan tukkia riittävästi, vaan tuotantoa on jouduttu rajoittamaan. Näin tehtiin myös Koskisella pitämällä kesälomapäiviä lokakuussa. Pohjois-Euroopan kehnot puunkorjuukelit näkyvät Sneckin mukaan sahatavaramarkkinoilla tarjonnan niukkuutena. Venäläiset sahat kärsivät vielä suomalaisiakin kehnommasta raaka-ainetilanteesta maan heikon tieverkon vuoksi. Tavallisesti monet venäläiset ovat elo–syyskuussa käyttäneet lumivarastoihin säilöttyjä tukkeja, mutta viime talven heikon lumitilanteen vuoksi varastot jäivät tekemättä keväällä. Sahatavaran hinnat ovat vahvistuneet Suomen päämarkkinoilla kesän jälkeen ja viennissä on imua. Tosin halpa keskieurooppalainen tavara jarruttaa hintojen nousua. Korona-aikana kysyntää on kasvattanut kaikenlainen kotien tai vapaa-ajan asuntojen remontointi, kun kuluttajat eivät ole käyttäneet rahaa matkailuun ja aikaa on vietetty enemmän kotioloissa. "Remontointi on luonut lisäkysyntää lähinnä Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa. Vastaavaa remontoimisen kulttuuria ei ole Japanissa tai Pohjois-Afrikan maissa", Sneck sanoo. Yhdysvalloissa sahatavaran hintahuippu on jo takana ja hinnat laskussa. Euroopasta sahatavaraa Yhdysvaltoihin ovat vieneet hintahuipun houkuttelemina saksalaiset ja ruotsalaiset, mikä on luonut lisää tilaa vanhan mantereen markkinoille. Suomalaisten sahojen vienti Yhdysvaltoihin on ollut hyvin vähäistä. Nykyisillä huipusta laskeneilla hinnoilla se ei Sneckin mukaan olisi kannattavaa. Koskisella on tänä syksynä hankittu Yhdysvaltain markkinoille vaadittava sertifiointi, joten valmius vientiin Atlantin toiselle puolelle on, kun seuraava hintojen nousu siellä koittaa. Suomalaisten sahojen sahatavaran varastot ovat nyt pienemmät kuin viime vuonna. Alkuvuonna lakko leikkasi tuotantoa noin miljoona kuutiometriä. Tämän vuoden tuotantomäärän arvioidaan laskevan viime vuoden 11,4 miljoonasta kuutiometristä noin 10,3 miljoonaan kuutiometriin. Heikon alkuvuoden vuoksi sahayritysten koko vuoden liiketuloksen Sneck uskoo jäävän keskimäärin selvästi tappiolle, vaikka kesän jälkeen tulokset ovat nousseet niukasti plussalle. Lähiaikoina sahurit seuraavat sääennusteita yhtä tarkasti kuin talousennusteita. "Jos Suomeen saadaan kunnon pakkaset, se helpottaa heti puutilannetta, koska talvileimikoita on varannoissa. Toisaalta pakkaset auttaisivat myös venäläisiä, jotka pääsisivät sahaamaan ja näin lisäämään tarjontaa." Sneck arvelee, että sään kylmeneminen näkyisi myös puun hinnassa. "En usko, että talvileimikoista maksetaan vastaavia hintoja kuin nyt kelirikkoleimikoista." Jukka Pasonen Alkuvuonna lakko leikkasi sahatavaran tuotantoa Suomessa noin miljoona kuutiometriä, mikä näkyy vientimäärässä Jukka Pasonen Sahatavaran vientihinnat ovat vahvistuneet edelleen kesän jälkeen.