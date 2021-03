Kuumaa metsäkonekauppaa uhkaa komponenttipula – "Kova buumi on päällä"

Lari Lievonen

Maailmanlaajuinen raskaiden koneiden kova rakennusvauhti vaikeuttaa metsäkonevalmistajien komponenttien saantia. Arkistokuva on John Deeren tehtaalta Joensuusta.

Metsäkonevalmistajien tehtaat käyvät täyttä vauhtia koronan katkoman viime vuoden jälkeen.

Viime keväänä korona sulki komponenttitoimittajien tehtaita, minkä seurauksena metsäkonevalmistajat joutuivat nopeasti rajoittamaan ja jopa pysäyttämään tuotantoa useiksi viikoiksi.

Samaan aikaan metsäkoneiden myynti hiipui, kun asiakkaat siirsivät investointipäätöksiä pandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi.

Syksyllä kauppa alkoi piristyä, ja tehtaat ryhtyivät kiihdyttämään tuotantoa.

Maailman suurimman metsäkonevalmistajan John Deeren metsäkoneliiketoiminnan johtajan Timo Yläsen mukaan nyt tuotanto käy täysillä.

Vauhti on kiihtynyt myös muualla koneenrakennuksessa. Siitä kertoo maatalous-, maanrakennus- ja metsäkoneita valmistavan Deere-konsernin marras–tammikuu eli tilivuoden ensimmäinen neljännes.

Konsernin liikevaihto kasvoi edelliskauden vastaavasta jaksosta viidenneksen 9,1 miljardiin dollariin, ja nettotulos yli kaksinkertaistui 1,2 miljardiin dollariin. Tulos oli kaikkien aikojen paras.

Deere-konserni arvioi metsäkonemarkkinan kasvavan tänä vuonna maailmalla 5–10 prosenttia.

”Materiaalien hankinnassa on tällä hetkellä haasteita vähän kaikilla. Kova buumi on päällä ja tilanne ylikuumenemassa”, Ylänen sanoo.

Teräksen hinta on nousussa ja komponenttien saatavuus vaikeutumassa. Samoja puolijohteita ja muita komponentteja käytetään monissa koneissa ja laitteissa.

Autotehtaita ovat joutuneet jo pysäyttämään Ford, Volkswagen ja Tesla.

”Jos isot toimijat autoteollisuudessa eivät saa tavaraa, niin kyllä pula voi iskeä meihinkin jossain vaiheessa”, Ylänen arvioi.

John Deeren kaikki maailmalla myytävät puutavaralajimenetelmän metsäkoneet tehdään Joensuussa.

Suomessa John Deeren markkinaosuus kasvoi viime vuonna kaksi prosenttiyksikköä 31 prosenttiin.

Ponsse vahvisti asemaansa Suomessa ylivoimaisesti eniten myytynä merkkinä. Markkinaosuus kohosi peräti 46 prosenttiin.

Hakkuukoneista myydyin oli Scorpion ja kuormatraktoreista Buffalo.

Toimitusjohtaja Juho Nummelan mukaan vuosi on lähtenyt liikkeelle kovalla vauhdilla. Kolme isoa markkinaa Venäjä, Ruotsi ja Suomi vetävät, ja myös muualla kauppa käy.

”Asiakkaamme ovat hyvin töissä. Tunnelma on positiivinen ja näkymä lupaava.”

Ponsse esitteli uudistetun Scorpionin viime viikolla. Uuden mallin valmistus Vieremän tehtaalla alkaa kesälomien jälkeen, kun tuotantoon on tehty tarvittavat muutokset.

Toimitusajat ovat pidentymässä myös Ponssella. Jos asiakas tekee nyt tilauksen, uuden koneen voi saada Nummelan mukaan mallista riippuen loppusyksystä.

”Komponenttien saanti on haaste, ja kova kysyntä näkyy toimitusajoissa”, hän sanoo.

Metsäkoneiden myynti laski viime vuonna Suomessa noin kuudenneksen edellisvuodesta. Uusia kuormatraktoreita ja hakkuukoneita rekisteröitiin yhteensä 520. Kaikkien aikojen ennätysvuonna 2019 määrä oli 626.

Komatsu Forest Oy:n markkinointijohtaja Timo Korhonen toteaa, että viime vuonna rekisteröityjen uusien koneiden määrä oli Suomessa edelleen varsin korkea, kun sitä vertaa kymmenen edeltävän vuoden noin 470–480 koneen keskiarvoon.

Komatsun markkinaosuus kutistui neljä prosenttiyksikköä 18 prosenttiin. Hakkuukoneissa osuus oli 21, mutta kuormatraktoreissa vain 15 prosenttia.

Merkittävin syy tavallista pienempään markkinaosuuteen on Korhosen mukaan se, että Komatsun suosituimman mallin, 845-kuormatraktorin toimituksiin tuli pitkä tauko. Stage 5 -direktiivin mukaisen moottoripäivityksen vuoksi kyseisiä malleja ei saatu Suomeen toukokuun jälkeen käytännössä lainkaan.

Komatsu esitteli viime syksynä harvennussavotoille kehitetyt uudet kuormatraktorimallit: 825TX:n, 835TX:n ja 845:n.

Vaikka kuormatraktoreiden koko on ollut kasvussa viime vuodet, niin myös kevyille malleille on kysyntää Korhosen mukaan alueilla, missä on paljon yksityismetsänomistajia kuten Suomessa, Baltian maissa, Etelä-Ruotsissa ja myös Keski-Euroopassa.

”Kevyin mallimme 825TX on tehty vastaamaan juuri tällaiseen kysyntään”, hän sanoo.

Komatsun metsäkoneet kootaan Ruotsissa Uumajassa, missä käynnistyy kokonaan uusi tehdas kesäkuussa.

Jukka Pasonen

Ponsse vahvisti viime vuonna asemaansa Suomessa eniten myytynä merkkinä.