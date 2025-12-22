Suden metsästys etenee: Presidentti vahvisti metsästyslain muutokset Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee vielä lakia täsmentäviä säännöksiä suden metsästyksestä.

Jaa Kuuntele

Metsästyslaissa suden ympärivuotinen rauhoitus poistuu. Kuva: Petteri Kivimäki

Metsä | Erä Anni-Sofia Hoppi

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on vahvistanut tänään maanantaina metsästyslain muutokset, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö.

Eduskunta hyväksyi uuden metsästyslain viime viikon tiistaina. Laki tulee voimaan 1. tammikuuta 2026.

Suden metsästyksen alkamisen ajankohdasta tiedotetaan ennen vuodenvaihdetta.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee vielä lakia täsmentäviä säännöksiä suden metsästyksestä. Susiasetuksessa säädetään metsästysalueista ja aluekohtaisista kiintiöistä.

Lisäksi valtioneuvosto valmistelee asetuksia, jotka mahdollistavat alueellisiin kiintiöihin perustuvan suden metsästyksen. Asetuksilla säädetään myös käytännön järjestelyistä metsästyksen kestävyyden turvaamiseksi.

Lausuntokierroksella ollut asetusehdotus esitti, että suden metsästys järjestettäisiin 1. tammikuuta –10. helmikuuta 2026.

Metsästyslaissa suden ympärivuotinen rauhoitus poistuu. Jatkossa rauhoitusajasta ja kiintiömetsästyksen ajankohdasta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvosto hyväksyy asetukset yleisistunnossa 30. joulukuuta. Myös maa- ja metsätalousministeriön susiasetus on tarkoitus hyväksyä ennen vuodenvaihdetta.