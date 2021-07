Kalajoella kaadettu metsää tulen rajaamiseksi, paloalue levinnyt jopa 400 hehtaarille – sammutuskustannukset ylittävät jo 400 000 euroa

Asukkaiden evakuoinneilta on toistaiseksi vältytty. Pelastuslaitos kehottaa paikallisia tarkkailemaan tuulen ja savun suuntaa sekä seuraamaan tiedotusta.

Tuleva vuorokausi näyttää, pystytäänkö Kalajoella levinnyt maastopalo pitämään kurissa. Alueen asukkaita kehotetaan tarkkailemaan tuulen ja savun suuntaa sekä seuraamaan pelastuslaitoksen tiedotusta mahdollisista evakuoinneista.

Metsäpalo Kalajoella on päässyt leviämään torstain tietojen mukaan jopa 400 hehtaarille. Pelastusjohtaja Jarmo Haapanen Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kertoi aamupäivällä MT:lle, että tuli pääsi riistäytymään maastoon kaivettujen rajoituslinjojen yli kovien, puuskittaisten tuulten vuoksi.

Alueella on jouduttu varotoimenpiteenä kaatamaan metsää. Pinta-aloista ja niiden omistajista ei ole vielä tietoa.

"Kuvaavaa on se, että jos paloalueen kiertää kävellen, tulee vähintään kahdeksan kilometrin lenkki."

Ihmisten evakuointeihin ei Haapasen mukaan ole tarvinnut toistaiseksi ryhtyä. Hän kehottaa paloalueen lähistöllä asuvia tarkkailemaan tuulen ja savun suuntia sekä seuraamaan pelastuslaitoksen tiedotusta.

Kyseessä on Suomen tilastoidun historian toiseksi suurin maastopalo. Vuonna 1970 Kalajoella paloi liki 1 600 hehtaaria metsää.

Palopaikalle on hälytetty henkilöstöä muun muassa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan pelastuslaitoksilta sekä sopimuspalokuntalaisia Uuttamaata myöten.

Paikalla on noin sata pelastusalan henkilöä. Haapasen mukaan valtaosa heistä on sopimuspalokuntalaisia eli vapaaehtoisia.

Yöllä rajoituslinjoja kaivettiin kahdeksan kaivin- ja maansiirtokoneen voimin. Haapanen kiittelee, että kalustoa on saatu kiitettävästi yksityisiltä yrittäjiltä ja viljelijöiltä.

"Traktoreita, lietekärryjä ja turveyrittäjiltä sammutusvesisäiliöitä sekä koneyrittäjien kalustoa."

Olosuhteet sammutustöille ovat varsin epäedulliset. Puuskittaista tuulta ja äärimmäisen kuivaa turvemaata, jossa palopesäkkeet pureutuvat syvälle sekä vaikeakulkuista louhikkoa. Sateitakin on tullut vain kuurottain. Perjantai-iltapäivälle on ennustettu jatkuvampaa sadetta, joten ainakin siihen asti tilanne on kriittinen.

Lisäksi moni pelastusalan työntekijä ja sopimuspalokuntalainen on lomalla.

Suurin pula on Haapasen mukaan lentosammutuskalustosta. Paikalle kutsuttiin kaksi rajavartiolaitoksen ja kaksi puolustusvoimien helikopteria. Torstaiaamuna hätiin ehätti myös pelastushelikopteri Aslakki Lapista.

Haapanen arvioi, että sammutuskustannukset ovat jo ylittäneet 400 000 euroa.

"Alueen kunnille lähtee lisälaskua."

Jos vastaavanlainen palo syttyisi samaan aikaan jossain toisaalla Suomessa, saattaisi Haapasen mukaan tulla todella tiukka paikka kaluston suhteen.

