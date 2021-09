Video: Yksinkertainen keksintö nopeuttaa marjojen puhdistusta huomattavasti

Jouko Koskelo on kehittänyt näppärän menetelmän mustikoiden ja puolukoiden puhdistamiseen. Hän toivoo, että mahdollisimman moni ottaisi idean käyttöön.

Maiju Pohjanheimo

Jouko Koskelo toivoo, että nuoret innostuisivat marjastamaan, kun puhdistaminen on laitteen ansiosta helppoa ja nopeaa.

Nuorten innostaminen marjastukseen on oulunsalolaiselle Jouko Koskelolle sydämen asia.

Vaikka marjametsälle lähdettäisiinkin mielellään, into on vaarassa laantua, mikäli marjojen puhdistamiseen tuhraantuu runsaasti aikaa ja hermoja. Varsinkin mustikkasaalis on työläs puhdistaa.

Sen vuoksi Koskelo haluaa esitellä kehittämänsä marjanpuhdistimen.

"Kauppilan Jorma Oulunsalosta teki prototyypin parikymmentä vuotta sitten. Minä olen tätä muutellut ja kehitellyt."

Ensiksi tarvitaan kanavapuhallin ja 110-millistä viemäriputkea. Koskelo on hitsannut rungon huonekaluputkesta.

Ämpärillinen marjoja kaadetaan vaneritasolle, jossa on suppilomainen pääty. Koskelo työntää marjoja ikkunalastalla kohti suppiloa, joka johtaa viemäriputkeen.

Idea on, että puhallin nostaa roskat putkea pitkin ylös muoviseen säiliöön, ja painavammat marjat putoavat alas puhtaaseen ämpäriin.

"Parissa minuutissa saa sangollisen marjoja putsattua", Koskelo näyttää.

"Ei tarvitse säikähtää, jos metsästä tarttuu mukaan enempikin marjoja."

Jos marjoista tehdään hilloa, Koskelo käyttää marjat vielä toiseen kertaan puhdistimessa, mutta mehustettaviin marjoihin riittää yksi puhdistuskerta.

Puhdistimen pystyy purkamaan hetkessä osiin ja pakkaamaan autoon, joten sen pystyy näppärästi ottamaan mukaan myös mökille.

Maiju Pohjanheimo

Puhdistin on helppo rakentaa itse. Se toimii verkkovirralla.

Koskelon marjanpuhdistinta saavat käyttää muutkin. Lähitienoolla asuvat tutut tietävät, miten laite toimii ja voivat omatoimisesti tulla käyttämään sitä Koskelon pihaan.

"Meinasin hakea puhdistimelle patenttia, mutta ajattelin kuitenkin, että on parempi, että kukin tekee laitteen itse."

Itse tehtynä laitteelle tulee hintaa noin 130 euroa, mutta jos sitä rupeaisi kaupallisesti tuotteistamaan, hinta nousisi kuluttajalle turhan korkeaksi. Tavallisesti ihmiset kuitenkin keräävät marjoja vain muutamia ämpärillisiä.

Oulun seudulla Koskelon mallin mukaisia puhdistimia on tehty noin viisi kappaletta ja koko Suomessa kymmenkunta.

Koskelon mielestä olisi hyvä, jos puhdistimia tehtäisiin joka kylälle vaikkapa kyläyhdistyksen voimin, niin yhdestä puhdistimesta hyötyisi usea perhe.

Myyntiin kerättävän marjan arvon saa helposti moninkertaistettua, kun sen puhdistaa.

"Puhdistin on helppo tehdä ja kestää kymmeniä vuosia. Olen valmis antamaan tietoa ja mittoja", Koskelo lupaa.

Maiju Pohjanheimo

Puhdasta marjaa tulee ämpärillinen muutamassa minuutissa.

Jouko Koskelo on kerännyt Tuulikki-vaimonsa kanssa tänä syksynä noin 70 ämpärillistä puolukkaa.

"Tällä korkeudella on hirviän hyvä puolukkavuosi", Koskelo iloitsee.

He paitsi syövät ja jalostavat itse, myös lahjoittavat marjoja tuttavaperheille.

Eläkeläispariskunta nauttii marjastuksesta, koska siinä saa sopivasti samalla hyötyliikuntaa.

Maiju Pohjanheimo

Marjat ohjataan suppilon kautta putkeen, jossa ilmavirta erottelee marjat ja roskat.