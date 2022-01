Teollisuusliitto pääsi sopimukseen Stora Enson ja kolmen muun puuyrityksen kanssa – Isojoen sahan lakko peruuntuu

Sanne Katainen

Teollisuusliitto on päässyt sopuun mekaanisen metsäteollisuuden työehdoista muun muassa Stora Enson kanssa.

Mekaanisen metsäteollisuuden sopimusalalle on syntynyt neljä uutta yrityskohtaista työehtosopimusta, tiedottaa ammattijärjestö Teollisuusliitto. Liitto on solminut työehtosopimuksen Stora Enson, Lunawood Oy:n, Misawa Homes of Finland Oy:n ja Isojoen sahan kanssa. Muiden kuin Stora Enson osalta sopimusosapuolena on myös toimihenkilöiden ammattiliitto Pro.

"Teollisuusliiton ja Ammattiliitto Pron sekä Isojoen Saha Oy:n välillä solmittu yrityskohtainen työehtosopimus tarkoittaa sitä, että Isojoen Sahalla 24.1.2022 alkavaksi ilmoitettu lakko on peruttu. Työt jatkuvat normaalisti", Teollisuusliitto toteaa tiedotteessaan.

Liiton mukaan nyt laaditut sopimukset vastaavat työehdoiltaan mekaanisen metsäteollisuuden aikaisempaa työehtosopimusta ja ovat käynnissä olevalla sopimuskierroksella teollisuuteen muodostuneen palkankorotuslinjan mukaisia.