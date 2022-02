Pökkelöiden tekeminen kannattaa – tutkimus osoitti niiden hyödyn talousmetsissä

Mika Ankkuri / Kuvakartano

Tekopökkelöiden merkitystä metsälajistolle ei voida osoittaa ilman vertailua tilanteeseen, jossa niitä ei olisi tehty.

”Tekopökkelöitä kannattaa tehdä, koska ne lisäävät lahopuusta riippuvaisten lajien lajimäärää metsissä", Luonnonvarakeskuksen tutkija Juha Siitonen kertoo Metsä Groupin tiedotteessa.

”Kävin tutkimuksessa läpi samoilta alueilta hakkuukannot ja tekopökkelöt. Tekopökkelöissä oli selvästi enemmän lajeja kuin kannoilla. Lisäksi tekopökkelöistä löytyi monia sellaisia lajeja, joita hakkuukannoista ei tavattu”, Siitonen toteaa.

Viime vuonna tehdyssä tutkimuksessa noin kolmasosa lajeista löytyi vain tekopökkelöistä. Lisäksi kaikki tutkimuksessa löytyneet vaateliaat lajit löytyivät juuri tekopökkelöistä eli ne parantavat erityisesti harvinaisten lajien selviytymistä talousmetsissä, Siitonen kertoo.

Tekopökkelöistä löytyi yhteensä neljä sellaista kovakuoriaislajia, jotka ovat olleet aiemmin uhanalaisia, mutta joiden tilanne on sittemmin parantunut.

”Tekopökkelö on hakkuiden yhteydessä muutaman metrin korkeudelta katkaistu puunrunko. Teemme tekopökkelöitä hakkuiden yhteydessä, jotta metsiin saada lisää pystylahopuuta, joka on tärkeää monelle metsän lajille, kuten tämäkin tutkimus osoittaa”, Metsä Groupin kestävän kehityksen johtaja Vesa Junnikkala kertoo.

Metsä Groupilla tekopökkelöitä alettiin tehdä kaksi joka hehtaarille vuonna 2016. Vuoden 2020 alusta määrä nostettiin neljään. Tekopökkelöitä tehdään kaikissa hakkuutavoissa.

Metsänomistaja saa päättää, tehdäänkö hänen metsässään pökkelöitä vai ei. Viime vuonna 88 prosentissa puukaupoista metsänomistaja päätti, että pökkelöitä tehdään.

Yksi Metsä Groupin kestävän kehityksen 2030 -tavoitteista on lisätä lahopuun määrää metsissä. Pökkelöiden teko on yksi keino, jolla tavoitteeseen päästään. Muita keinoja ovat muun muassa säästöpuuryhmien jättäminen ja olemassa olevan kuolleen puun säästäminen metsätöiden yhteydessä.

Metsä Group teetti tekopökkelöistä tutkimuksen, koska Suomesta on toistaiseksi vain vähän julkaistua tutkimustietoa tekopökkelöiden merkityksestä monimuotoisuuteen. Tähän asti on nojattu tutkimustietoon, jota on saatu Ruotsissa. Siellä tekopökkelöiden merkitystä on selvitetty useassa tutkimuksessa.

”Myös ruotsalaisissa tutkimuksissa on havaittu, että tekopökkelöiden lajimäärä on suurempi kuin kantojen. Ruotsissa tekopökkelöistä on löydetty myös uhanalaisia kovakuoriaislajeja”, Junnikkala kertoo.

