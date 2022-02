Stora Enso ryhtyy lisäämään metsien monimuotoisuutta – varoo puroja, tekee pökkelöitä, ennallistaa soita ja pienvesiä

Metsä

Stora Enso käynnistää Suomessa ohjelman, jonka tarkoituksena on lisätä talousmetsien monimuotoisuutta. Terveet ja monimuotoiset metsät mahdollistavat tulevaisuuden liiketoiminnan, yhtiö toteaa tiedotteessaan. ”Monimuotoisuusohjelmamme kokoaa yhteen luonnonhoidon toimenpiteet, jotka parantavat uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja vesiensuojelua", kertoo yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enson Suomen puunhankinnasta. "Tavoitteenamme on, että metsissä on enemmän eläviä ja järeitä säästöpuita, lahopuuta, suojatiheikköjä eläimille, sekapuustoisuutta sekä peitteisyyttä." Metsätalouden luonnonhoidon ohella Stora Enso edistää lehtojen ja soiden ennallistamista sekä metsien vapaaehtoista suojelua. Yhtiö kouluttaa henkilöstöään luonnonhoitoon, tunnistamaan sopivia ennallistamis- ja suojelukohteita sekä edistämään metsäsertifiointia. ”Kaikki puunhankinnan uudet toimihenkilöt suorittavat luonnonhoitotutkinnon ja osallistuvat luonnonhoidon maastokoulutukseen. Lisäksi metsäasiantuntijamme osallistuvat PEFC- ja FSC-sertifiointikoulutuksiin." Henkilöstöä kehotetaan havainnoimaan aktiivisesti ympäristöä metsässä liikkuessaan. Työntekijöitä palkitaan hyvistä havainnoista. Stora Enso järjestää luonnonhoitokoulutusta myös alihankkijoidensa henkilöstölle sekä viestii monimuotoisuuden merkityksestä ja toimista metsänomistajille. ”Parannamme suomalaismetsien monimuotoisuutta aina yhteistyössä metsänomistajien kanssa. Tuemme ja neuvomme metsänomistajia vastuulliseen ja kestävään metsänhoitoon liittyvässä päätöksenteossa sekä kannustamme heitä sertifioimaan metsiään”, Kallio-Mannila sanoo. Monimuotoisuusohjelma liittyy Stora Enson viime vuonna julkaisemiin, koko yhtiötä koskeviin vastuullisuustavoitteisiin. Esimerkkejä monimuotoisuusohjelman toimista: Kaikki lahopuu jätetään korjaamatta. Joka hakkuussa tehdään 2–5 tekopökkelöä hehtaarille. Taimikonhoidossa ja harvennuksissa säästetään lehtipuuta sekapuustoisuuden lisäämiseksi. Tavoitteena on jättää 2–3 suojatiheikköä hehtaarille. Puunkorjuussa tehdään leimikolla olevista puista tukevia siltoja purojen, norojen ja ojien ylityksissä, jolloin vältetään penkan sortuminen. Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan esimerkiksi metsien hyvinvointiin tai vesiensuojeluun liittyvään vapaaehtoistyöhön, johon saa käyttää yhden työpäivän vuodessa. Metsänomistajille kerrotaan puukauppaneuvottelujen yhteydessä Metso-suojelusta ja lehtojen merkityksestä monimuotoisuudelle Yhtiö ennallistaa yhdessä Tornatorin kanssa 1000 hehtaaria suoalueita Itä- ja Etelä-Suomessa. Metsänomistajille suositellaan turvemaiden metsien uudistamisessa monipuolisia metsänkäsittelymenetelmiä. Yhtiö osallistuu Suomen vesistösäätiön hankkeeseen, jossa ennallistetaan pienvesiä valuma-aluelähtöisesti. Lue myös Suomi ryhtyy valmistelemaan EU:n vaatimia luonnonsuojelutoimia Jyrki Peltolan laiduntava karja hyödyttää monia kasveja, hyönteisiä ja lintuja Aiheet FSC Metso-ohjelma PEFC Stora Enso lahopuu metsänomistaja metsäsertifiointi monimuotoisuus puro