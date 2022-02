Sahatavaran hintoihin odotetaan notkahduksen jälkeen jälleen nousua

Alkuvuonna sahatavaran kauppa on käynyt vilkkaasti.

Sahateollisuudessa on menossa investointiaalto, jollaista ei ole nähty vuosikymmeniin. Pölkky Oy modernisoi vanhaa ja rakentaa uutta 90 miljoonalla eurolla. Kuva on yhtiön sahalta Kuusamosta viime maaliskuulta.

Sahatavaramarkkinoilla nähtiin viime vuonna historiallisen kuuma suhdanne, kun hinnat kohosivat kaikkien aikojen korkeimpiin lukemiin.

Terävimmän huipun jälkeen hinnat kääntyivät laskuun kesän kuluessa Pohjois-Amerikassa ja myöhemmin syksyllä Euroopassa. Nyt markkinoilla on viriämässä jälleen uusi nousu.

Sydäntalven kuukaudet ovat sahatavarakaupassa tavallisesti rauhallista aikaa. Tämän vuoden alku on kuitenkin ollut Euroopassa poikkeuksellisen vilkas.

Sahatavaramarkkinoita seuraava itävaltalainen Holzkurier-verkkosivusto kertoo, että jo tammikuu muistutti viime vuoden hyvää toista neljännestä.

Taustalla on ennätyksellinen suhdanne, joka opetti markkinoiden eri osapuolia varautumaan nyt paremmin mahdollisiin uusiin pulatilanteisiin. Sahatavarakaupassa ryhdyttiin kasvattamaan varastoja viime vuoden lopulla.

Puurakentamisessa tilauskanta on erittäin hyvä, ja ala on viimevuotista kaukokatseisempi tilauksissaan. Markkinoilla ostajilla on edelleen huoli siitä, että heillä ei ehkä ole tarpeeksi puutuotteita toisella vuosineljänneksellä, kun paras sesonki koittaa.

Holzkurier arvioi, että tukkien tarjonta eurooppalaisille sahoille voi tänä keväänä olla niukempaa kuin aiemmin. Myös Saksassa edullisen tukin tarjonta voi olla mennyttä aikaa.

Kuusamossa, Taivalkoskella ja Kajaanissa sahoja pyörittävän Pölkky Oy:n toimitusjohtaja Petteri Virranniemi pitää sahatavaramarkkinoiden näkymiä lupaavina.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tuotanto on hänen mukaansa jo pitkälle myyty ja tilauskanta hyvä.

”Odotamme kysynnän säilyvän vahvana ja hintojen jälleen nousevan ensimmäisen ja toisen neljänneksen aikana.”

Logistiikka oli sahayritysten haasteena viime vuonna eikä tilanne ole paranemassa. Ongelmia on ollut varsinkin konttikuljetuksissa Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan.

”Koko merilogistiikka on aika haastavassa tilanteessa ja ongelmat ovat ehkä jopa laajentuneet”, Virranniemi sanoo.

Uutena uhkana kotimaassa väijyy mahdollinen ahtaajien lakko satamissa. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on aloittamassa lakon ensi maanantaina 14. helmikuuta, mikäli AKT:n ja Satamaoperaattorien neuvotteluissa ei sitä ennen päästä sopimukseen.

Pölkky teki viime vuoden tammi–elokuun tilikaudella erinomaisen tuloksen.

Yhtiön liiketulos liikevaihdosta nousi peräti 20 prosenttiin. Edellisellä tilikaudella liiketulos oli tappiolla. Omavaraisuusaste vahvistui vuoden 2020 lopun 29 prosentista viime vuoden elokuun lopun 45 prosenttiin.

Viime tilikauden lyhyys johtui siitä, että yhtiön tilikausi muuttui kalenterivuosirytmistä elokuun loppuun päättyväksi.

Sahatavaran huippusuhdanne on rohkaissut alan yritykset investointeihin, joita ei Suomessa ole nähty vuosikymmeniin.

Pölkky on uusimassa Kajaanissa toimivan sahansa niin, että koko tuotantolaitos rakennetaan uudelleen vuosina 2022–2024. Taivalkosken yksikön uuteen sahausteknologiaan yhtiö investoi noin 14 miljoonaa euroa.

Pölkyllä on menossa investointiohjelma, joka nousee kaikkiaan yli 90 miljoonaan euroon. Kapasiteetti on kasvamassa 700 000 kuutiometristä yli miljoonaan kuutiometriin sahatavaraa vuodessa.

Pölkky kuuluu niihin harvoihin suomalaisiin saha­yrityksiin, jotka ovat vieneet sahatavaraa jo vuosia myös Yhdysvaltoihin.

”Myynnistä Yhdysvaltojen osuus on vain alle kymmenen prosenttia, mutta se soveltuu meidän kokonaisuutemme hyvin”, Virranniemi sanoo.

Höylätyn kakkosnelosen hinta kohosi Yhdysvalloissa viime vuoden toukokuussa ennätykselliseen yli 1 600 dollariin tuhatta lautajalkaa kohti eli lähes 900 euroon kuutiometriltä.

Kesän lopulla hinta vajosi noin 450 dollariin.

Tammikuun puolivälissä tulevaa ennustava futuurihinta Chicagon raaka-ainepörssissä käväisi yli 1 300 dollarissa. Tällä viikolla hinta on ollut noin 1 100 dollaria tuhatta lautajalkaa kohti eli noin 590 euroa kuutiometriltä.

