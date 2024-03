Onko tavoitteena kasvattaa Suomen metsissä tukkia vai hirven ruokaa?

Paras hirvituhojen torjuntakeino on edelleen kohtuullinen hirvitiheys. Suurimmassa osassa Suomea se on alle kolme hirveä tuhannella hehtaarilla. Toivottavasti tähän päästäisiin, sillä metsätalouden on tarkoitus tuottaa muutakin kuin ketutusta, kirjoittaa Suvi Kokkola.