Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Koivutukin hinta ylitti rajapyykin, tukirahojen puute siirtää metsäteiden parannuksiaMT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.
Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.
1. Koivutukin hinta kipuaa
Lähes kaikkien puutavaralajien hinnoissa näkyi viikolla 20 nousua. Suurimman nousun teki koivutukki.
2. Ponsse laajentaa valikoimaansa: Aivan uudenlainen kone
Ponsse laajentaa teknologiavalikoimaansa metsänuudistamiseen. Kyse on yhtiön historian ensimmäisestä puunistutukseen liittyvästä innovaatiosta.
3. Tukirahojen puute siirtää metsäteiden parannuksia
Osa metsäteiden perusparannushankkeista jää toteuttamatta, ja korjausvelka kasvaa. Asiantuntijoiden mukaan halvinta tienpitoa on kuitenkin jatkuva tien kunnossapito.
4. Jättikokoinen metsänhoitoyhdistys ei tarkoita asioiden keskittämistä, paikallinen läsnäolo säilyy
Pienempien metsänhoitoyhdistysten fuusioitumiset ovat luoneet mhy-kentälle uusia suuryhdistyksiä. Muun muassa Uusi Länsi-Suomen mhy palvelee yhteensä noin 17 000 jäsentä ja kattaa alueellisesti suurimman osan Pirkanmaasta ja Satakunnasta.
5. Näin lintujen pesimäajan hakkuurajoitusten noudattamista valvotaan
Lintujen pesimäaikana tehtäviin hakkuisiin on tulossa rajoituksia. Näin Suomen metsäkeskus valvoo rajoitusten noudattamista.
