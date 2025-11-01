Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Kuusen suosio taittui, järki peliin lintujen suojelussa ja Paavon aurausviitatMT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.
1. Kuusen suosio taittui, koivua halusi metsiinsä ennätyksellisen moni metsänomistaja
Syysistutukset ovat parhaillaan käynnissä. Suomessa istutetaan vuosittain reilu 150 miljoonaa tainta, joista noin 20 miljoonaa syksyllä.
Kuusentaimien istutusala pieneni viime vuonna yli 10 000 hehtaaria edellisvuodesta. Ruokaviraston mukaan taimitarhojen kuusentaimien toimitukset metsänviljelykseen vähenivät 12 prosenttia edellisvuodesta.
2. Kun talvi tulee, Paavon kuusiviitat näyttävät tienkulun — tehty jo 60 000 kappaletta ja yhä jatkuu
Viittojen pituuden on asetuttava 1,8 ja 2 metrin väliin, paksuudella ei niin suurta väliä ole. Päähän jää pieni tupsu tienauraajan silmäniloksi valkeaa hankea vasten.
”Aurausviittarahoilla maksettiin nuorten hiihtäjien leirejä, joskus Itävallan Ramsauhun asti. Joskus mukana oli hiihtäjänuoria ja heidän vanhempiaan tekemässä viittoja. Nyt tämä on yksinäisen miehen hommaa”, kertoo eläkkeellä oleva metsäteknikko Paavo Vesterinen.
3. Metsänhoitoyhdistysten palveluvalikoima laajenee luonnonhoitoon: ”Metsänomistajat ovat monitavoitteisia”
Metsänhoitoyhdistysten palveluvalikoima laajenee luonnonhoitoon, kuten esimerkiksi soiden ennallistamiseen ja kosteikkojen toteuttamiseen, MTK kertoo.
“Metsänomistajat ovat monitavoitteisia ja meidän tehtävämme on tuottaa heille heidän tarvitsemiaan palveluita kestävästi niin luonnon kuin talouden näkökulmasta", kertoo Metsänhoitoyhdistysten Palvelu oy:n toimitusjohtaja Harri Huupponen.
4. Mikko Tiirola: Järki peliin lintujen suojelussa – kesähakkuiden rajoituksista seuraisi jättilasku
Metsänomistajat vaativat järjen käyttöä EU:n luonto- ja lintudirektiivin tiukkaan, kesähakkuita uhkaavaan tulkintaan.
”Tiukimman tulkinnan mukaan yksikään lintu, pesä tai muna ei saisi vaurioitua riippumatta siitä, onko lintulaji uhanalainen vai erittäin yleinen”, totesi puheenjohtaja Mikko Tiirola MTK:n metsävaltuuskunnan kokouksessa Espoossa torstaina.
5. Markkina-arvio: Tukin hinta nousee, kuidun laskee
Puun hinnanlaskusta voi olla myös hyötyä metsäomistajalle. Näin arvioi metsänhoitoon ja metsäkauppaan erikoistuneen Aari Metsä oy:n toimitusjohtaja Mikael Beck.
”Puun hinnanlasku pienentää riskiä kapasiteetin lisäsulkemisista Suomessa”, Beck sanoo.
