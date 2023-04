Husqvarna 242 on klassikosaha, johon muita sahoja edelleen verrataan – näistä syistä mallia edelleen arvostetaan Vanhemmista moottorisahoista puhuttaessa mainitaan usein numerosarja 242. Kyseinen Husqvarnan 1980-luvun loppupuolella esittelemä sahamalli on se, johon niin menneisyyden ja nykyisyydenkin sahoja verrataan.

Husqvarna 242 -moottorisahaa valmistettiin 15 vuotta. Kuva: Tommi Hakala

MT Metsä | Metsätyövälineet 08:00 Tommi Hakala

Kun monitoimikoneet yleistyivät järeiden puiden metsätöissä, samaan aikaan moottorisahat kevenivät soveltumaan paremmin pienempirunkoisten puiden harvennukseen. Samalla nousi myös kevyempien 40-kuutioisten sahojen suosio. Sahavalmistaja Husqvarna toi 1970-luvulla markkinoille kevyet 40-kuutioiset 240- ja 340-mallit, joiden muotoilu periytyi 44-kuutioiseen 1980-luvun alun suosikkiin, Rivineloseen (444). 444:n jäätyä pois valmistuksesta syntyivät 200-sarjalaiset, 234 ja 238.

Kevyt ja jo yli 10 000 k-min kierrosnopeuteen kyennyt 238-saha muodostui harvennusmetsissä suosituksi ja pohjusti varsinaista ikiklassikkoa, 242-mallia. 242:n moottorin tilavuutta oli suurennettu 42-kuutioiseksi, jonka myötä tehoissa päästiin jo kakkosella alkaviin lukemiin. Samalla vääntö lisääntyi ja saha alkoi syrjäyttää järeämpää 254-mallia. 242-moottorisaha mahdollisti sen, että metsurityönä tehtävillä harvennuksilla pärjäsi yhdellä kevyellä mallilla.

Syyt, mitkä tekivät Husqvarnan 242 -moottorisahasta ikonisen, ovat sahan yksinkertainen ja selvä rakenne sekä kapea runko. Teknisesti 242 oli lähes pomminvarrma, mistä kiitos lankeaa sekä moottorin elektroniselle sytytykselle että tukeville muoviosille.

Tosin varaosahuollon suhteen on kyllä yksi ongelmakohta, nimittäin kampiakselin laakerit. Kapea laakeri, johon on integroitu myös kampikammion akselitiiviste, on jo ajat sitten korvattu paremmalla rakenteella. Kyseisen laakerin kuluminen ja tiivisteen kovettuminen luo sahalle harmillisen ongelman: kun asento vaihtuu, muuttuu laakerin kautta syntyvä ilmavuoto ja sitä mukaan tyhjäkäynti vaeltelee.

Husqvarna 242 on ollut hyvin merkityksellinen malli valmistajalleen ja sen valmistusaikakin kesti peräti 15 vuotta.

Lue Koneviestin nettisivuilta entisen ammattimetsurin Matti Kivistön kommentit Husqvarnan 242 -sahasta!

