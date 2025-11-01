Yle: Puolangan laiton hirvijahti käräjäoikeuden käsittelyssä – ”Jahti meni aivan poskettomaksi” Hirvien laittomat kaadot Puolangalla syksyllä 2022 olivat erityisen suunnitelmallisia ja niillä tavoiteltiin syyttäjän mukaan huomattavaa taloudellista hyötyä.

Seurue kaatoi yhteensä neljä aikuista hirveä ja kaksi vasaa. Kuva ei liity tapaukseen. Kuva: Johannes Tervo

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Kainuun käräjäoikeus on käsitellyt loppuviikosta yksityisen seurueen laitonta hirvijahtia Puolangalla. Seurue kaatoi hirviä vielä senkin jälkeen, kun se oli käyttänyt heille myönnetyt hirvilupansa Kuirin metsästysalueella valtion mailla.

Seurueella oli lupa kaataa yksi aikuinen hirvi ja kaksi vasaa, mutta he kaatoivat yhteensä neljä aikuista hirveä ja kaksi vasaa. Syyttäjä arvioi, että jahti olisi jatkunut vielä kuudennenkin kaadon jälkeen ilman viranomaisten väliintuloa.

Seurue oli viestitellyt Whatsapp-ryhmässään heinäkuussa 2022 tyytymättömyydestään hirvilupaansa.

Seurue oli mahdollisesti vitsillä kirjoitellut ryhmässä, voisiko yksi aikuinen ja kaksi vasaa eli 1+2 tarkoittaakin 12 tai jopa 21 hirveä.

Yksi syytetty kertoi kuulusteluissa, että hirvijahti ”meni aivan poskettomaksi”.

Toinen syytetty on perustellut tapahtunutta sillä, että edellisenä syksynä saalista ei saatu lainkaan ja vuoden 2022 jahdilla haluttiin tasata edellistä syksyä, josta koitui kuluja, mutta vastineeksi ei saatu hirviä.

Puolangan tapauksen tutkinnasta alkoi paljastua myös Suomen suurin metsästysrikosvyyhti, josta on käytetty nimeä Savukukko.

