Maastopaloista syntyvät pienhiukkaset aiheuttavat joka vuosi maailmalla yli 100 000 ennenaikaista kuolemaa.
Tämä selviää Lancet Countdown 2025 -raportista, jonka tekemiseen osallistuivat muun muassa Ilmatieteen laitoksen tutkijat.
Viime vuonna kuolemia oli ennätysmäärä, 154 000, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuonna.
Paikallisesti maastopalot ovat voimistuneet joillakin alueilla, kuten Kanadassa ja Yhdysvaltain länsiosissa. Savujen pienhiukkaspitoisuudet eivät ole kuitenkaan maailmanlaajuisesti merkittävästi lisääntyneet.
Sen sijaan savulle altistuvien ihmisten määrä on lisääntynyt väestönkasvun myötä etenkin paloherkillä alueilla.
Ennenaikaisen kuolleisuuden kasvu on ollut vuosien 2003–2012 ja 2015–2024 välillä voimakkainta maissa, jotka kuuluvat matalan inhimillisen kehityksen luokkaan. Näissä maissa kasvu on ollut 46 prosenttia, kun se keskimäärin on ollut 9 prosenttia.
Tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos ja väestönkasvu lisäävät myös ihmisten altistumista aavikkopölylle. Suurin kasvu on havaittavissa Afrikassa ja Aasiassa.
Tuore Lancet Countdown -raportti on osa hanketta, joka seuraa ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia yli 50 eri mittarilla. Niitä ovat esimerkiksi ilmanlaatu, helleaallot ja tartuntatautien leviäminen.Artikkelin aiheet
