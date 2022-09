Vasta-alkajan on vaikea päästä kiinni metsäsijoittamiseen – konkari kannustaa: ”Myynnissä on aina alihinnoiteltuja kohteita”

Metsätiloja on tullut entistä vähemmän julkiseen myyntiin. Samalla ostajien joukko on lisääntynyt, kun metsäsijoituksesta on haettu turvasatamaa miinusmerkkisten korkojen aikana.