Lukijalta: Hallitusohjelman tavoitetta valkoposkihanhista ja merimetsoista jarrutti Essayahin oma ministeriö Lakimuutosta ei jarruttanut ympäristöministeriö, kuten maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) väittää, kirjoittaa kansanedustaja Markku Eestilä (kok.).

Jaa Kuuntele

Valkoposkihanhia. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Mielipide | Erä Lukijalta Markku Eestilä

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah esitti kirjoituksessaan (MT 13.3.) kauan odotetun uutisen: valkoposkihanhien suojametsästys Ruotsin mallin mukaisesti etenee kohti eduskuntakäsittelyä.

Koska ministeri Essayah on myös puolueensa puheenjohtaja, tarkoittaa hänen kirjoituksensa samalla kertaa sitä, että kaikki hallituspuolueet ovat nyt samalla kannalla suojametsästyksen suhteen!

Hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittiin, että valkoposkihanhet ja merimetsot siirretään metsästyslain piiriin ja niiden hyötykäyttö sallitaan. Ehkä on syytä kuitenkin tarkentaa ministerin kirjoitusta siltä osin, miksi asian saaminen maa- ja metsätalousministeriön lainvalmisteluun on kestänyt aivan liian pitkään.

Vika ei suinkaan ole ollut ympäristöministeriössä tai heidän linjauksissaan kuten julkisuudessa on annettu ymmärtää.

Itse asiassa ympäristöministeriö noudatti hallitusohjelman kirjauksia ja esitti viime syksynä työryhmän eriävässä mielipiteessä, että valkoposkihanhet siirretään metsästyslakiin. Sitä vastoin maa- ja metsätalousministeriö ei välittänyt hallitusohjelmakirjauksista, vaan esitti, että valkoposkihanhet ja merimetsot olisivat edelleen jääneet luonnonsuojelulakiin!

Hallitusohjelmakirjauksen noudattaminen eli siirto metsästyslakiin sekä valkoposkihanhien että merimetsojen kohdalla on sen takia tärkeää, että vastuuministerinä valkoposkihanhien ja merimetsojen kohdalla toimii tulevaisuudessa maa- ja metsätalousministeri eikä ympäristöministeri. Itse asiassa juuri tämä oli koko kirjauksen keskeinen ajatus.

Mitä tulee ministerin viittaamaan kirjalliseen kysymykseen ja ympäristöministeriön vakiintuneeseen linjaukseen, kyse oli kurjesta. Siitä ei ole mainintaa hallitusohjelmassa. Eikä niillä ministeriön vastauksilla ole muutenkaan merkitystä tässä tapauksessa, sillä nyt säädetään uusi laki, uudet pykälät ja uusi mietintö. Sen työn tekee eduskunta, kunhan saadaan hallituksen esitys ministeri Essayahin valmistelemana mahdollisimman pian käsittelyyn.

On ehdottoman tärkeää, että kansalaisille annetaan oikeaa tietoa eduskunnan käsittelyyn tulevista asioista.

On myös ymmärrettävää, että eri ministeriöiden virkamiehillä on erilainen käsitys asioista. He eivät kuitenkaan tulkitse hallitusohjelmaa. Tulkinta kuuluu niille puolueille, jotka ovat hallitusohjelman allekirjoittaneet. Loppu hyvin, kaikki hyvin.

Markku Eestilä

kansanedustaja, kokoomuksen hallitusohjelmaneuvottelija