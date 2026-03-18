Kainuun metsäpeurakanta hupenee kriittistä tahtia – syynä suurpedot Kolmen viimeisimmän vuoden aikana Kainuun peurakanta on heikentynyt keskimäärin 15 prosentin vuosivauhtia.

Vasojen osuus Kainuun talvikannasta jäi tänä vuonna noin 6,5 prosenttiin. Kuva: Hannu Huttu

Metsä | Luonto Eija Vallinheimo

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Kainuussa talvehti kuluvana talvena vajaa 600 metsäpeuraa.Vielä vuosina 2021–2023 kanta vaihteli 800–900 yksilön välillä. Viime vuonna Kainuun kannan kooksi arvioitiin noin 700 yksilöä. Kolmen viimeisimmän vuoden aikana Kainuun peurakanta on heikentynyt keskimäärin 15 prosentin vuosivauhtia.

”Metsäpeurakannan vähenemisen taustalla on poikkeuksellisen heikko vasatuotto syksyllä 2024 ja 2025. Pitkäaikaisten pantaseurantojen perusteella heikko vasatuotto johtuu pääosin suurpetojen saalistuksesta”, kertoo tiedotteessa erikoistutkija Antti Paasivaara Lukesta.

Kainuun metsäpeuroihin vaikuttavat suurpetojen lisäksi elinympäristöjen rajallisuus ja liikenne.

Paasivaaran mukaan kannan tila on nyt samanlainen kuin 2010-luvun pahimpina vuosina. Hän muistuttaa, ettei peurakanta kestä useita vastaavia vuosia ilman, että sukupuuttoriski kasvaa merkittävästi.

Tämän talven metsäpeurojen lentolaskennat tehtiin 25.2.–5.3. osana Luken normaalia kannanseurantaa. Sää- ja lumiolosuhteet olivat laskennalle hyvät, ja pehmeä lumipeite helpotti peurojen löytämistä.

Metsäpeurojen lentolaskenta tehtiin alueilla, jotka perustuivat esikartoitustietoihin, metsäpeurojen GPS-pantatietoihin, sidosryhmäyhteistyöhön ja yleisöhavaintoihin, joilla oli tärkeä rooli laskennan onnistumisessa.