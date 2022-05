Tuli levisi maastoon Pyhäselässä kantojen poltosta ‒ ”Maasto on nyt erittäin kuivaa, joten avotulen tekoa on syytä harkita tarkkaan”

”Maasto on tällä hetkellä erittäin kuivaa ja avotulen tekoa on syytä tarkkaan harkita ja silloinkin varautua tarvittavin alkusammutusvälinein”, Pohjois-Karjalan Pelastuslaitokselta huomautetaan. Kuva on MT:n arkistosta. Kuva: Kari Salonen