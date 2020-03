Uutispäällikön kommentti: Käsien pesu ei enää riitä, koronapandemia testaa demokratioiden kyvyn hallita kriisiä

Pasi Rahikainen

Tutkijat sanovat, että tautiepidemioihin suhtautumisessa on vain kaksi vaihetta: Ensin hyssytellään ja sitten panikoidaan.

Hyssyttelyvaihe on nyt ohi. Maailman terveysjärjestö WHO julisti Koronavirusepidemian pandemiaksi keskiviikkona.

Viimeistään Italian tapahtumat ovat herättäneet ihmiset todellisuuteen. Kyseessä ei ole tavallinen influenssa, vaikka Donald Trump niin väittääkin.

Vaikka alle 50-vuotiaat selviävät lähes aina tartunnasta, on se vanhusväestölle ja sairaille tappava sairaus. Italian pohjoisosista raportoidaan jopa 8 prosentin kuolleisuuslukuja. Toisaalta tehokkaan testauksen ja hoitojärjestelmän Etelä-Koreassa kuolleisuus on nykyisellä tiedolla vain kymmenesosa tästä.

Suomessa on viranomaisten mukaan varauduttu siihen, että jopa 35 prosenttia väestöstä sairastuu. Se tarkoittaa kahta miljoonaa suomalaista

Italiassa 10 prosenttia sairastuneista on tarvinnut tehohoitoa, Kiinassa noin puolet vähemmän.

Jakolaskun lopputulos on synkkä. Suomessa on runsaat 200 tehohoitopaikkaa ja joitakin satoja saadaan hätätilassa kyhättyä lisää.

Huolta lisää Suomen ikärakenne, joka on lähellä Italiaa. Suomessa on yli 1,5 miljoonaa yli 60-vuotiasta. Jos heistä joka kymmeneskin sairastuu, tarvitaan tehohoitopaikkoja tuhansittain.

Suomalaiset tuntuvat luottavan viranomaisten kykyyn hoitaa tilannetta, vaikka viestintä viranomaisten ja poliitikkojen suunnalta on ollut vähintäänkin erikoista.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee ja kansliapäällikkö Kirsi Varhila ovat päivästä toiseen uutislähetyksissä kertomassa, että koronan leviämistä ei voi pysäyttää, ainoastaan hidastaa.

Kuitenkin maailman terveysjärjestö WHO on viikosta toiseen toistanut, että taudin leviäminen on mahdollista pysäyttää. Jos Kiinan tietoja on uskominen, epidemian alkupisteessä Kiinan Hubein alueella leviäminen on pysäytetty.

Lisää vettä myllyyn heitti keskiviikkona Saksan liittokansleri Angela Merkel puheillaan, että 60–70 prosenttia maan väestöstä tulee saamaan tartunnan.

Lausunto on pähkähullu Merkelin tasoiselta johtajalta. Kiinan pahimmalla epidemia-alueella hieman yli promillella väestöstä on todettu tartunta.

Vaikka Kiinan luvuissa lienee paljonkin puutteita, tarkoittaisi 70 prosentin tartunta-aste täydellistä katastrofia, terveydenhuoltojärjestelmän romahdusta ja Saksan kokoisessa maassa miljoonia kuolleita.

Koronassa on tosi kyseessä.

Voimme toivoa, että Kiina tilastot eivät ole luotettavia, oireettomia tartunnan saaneita on paljon raportoitua enemmän ja että Suomen harva asutus suojelee meitä.

Tällä hetkellä käytettävien tietojen valossa totuus on kuitenkin karumpi. Voi olla, että länsimaiset yksilönvapauksiin perustuvat yhteiskunnat eivät yksinkertaisesti kykene epidemian pysäyttämiseen tarvittaviin järeisiin eristystoimiin.

Poliitikot ovat huolissaan talouskasvusta ja viranomaiset eivät uskalla tehdä ihmisten elämää rajoittavia päätöksiä.

Myös tavalliset ihmiset ovat haluttomia muuttamaan normaalia elämäänsä. Matkoja on varattu, luokkaretkiä maksettu ja töissä pitää tietenkin käydä.

Käsien pesu ei nyt riitä, vaikka se tärkeää onkin. Torjuntatoimien vitkuttelu aiheuttaa joka päivä isomman vaaran riskiryhmässä oleville ihmisille.

Viimeistään viikon päästä Suomi siirtyy poikkeusoloihin ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen. Monessa yrityksessä varautumista on tehty jo useiden viikkojen ajan.

Esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuuden toimituksessa on ennakoivasti siirrytty tekemään töitä etänä ympäri Suomen.

Elämä jatkuu epidemian aikana ja aikanaan se menee myös ohi. Maailma ei kuitenkaan palaa ennalleen.

Omavaraisuuden merkitys arvioidaan eri maissa uudelleen. Moni yritys joutuu miettimään, voiko toiminta olla toiselta mantereelta tulevien toimitusten ja jatkuvan lentämisen varassa. Onko matkailu ympäri maailmaa todella vaivan arvoista? Voisiko paisuvien metropolien sijaan olla järkevää asua väljemmin ja tehdä enemmän etätöitä?

Kävi nyt miten tahansa, on selvää että talous romahtaa ainakin hetkellisesti. Yhtä varmaa on, että se aikanaan myös nousee.

Kovimmassa testissä on nyt demokraattisten yhteiskuntien kyky huolehtia kansalaisten perusturvallisuudesta. Jos Kiina onnistuu ja länsimaat epäonnistuvat, muuttaa se maailman voimatasapainoa.

Epidemian torjunnassa epäonnistuvat poliitikot ja viranomaiset saavat joka tapauksessa lähteä. Ensimmäisenä heistä kenties Donald Trump.

